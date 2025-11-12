El Imibic y el Ayuntamiento de Córdoba impulsan una experiencia gastronómica que lleva la evidencia científica a la mesa

Presentación de 'Salud y Sabor', una iniciativa que traslada a la vida cotidiana recomendaciones basadas en evidencia científica a través de la hostelería local. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha presentado este miércoles 'Salud y Sabor', una iniciativa que traslada a la vida cotidiana recomendaciones basadas en evidencia científica a través de la hostelería local.

Durante dos semanas en exclusiva, del 17 al 30 de noviembre, los cordobeses podrán recorrer más de 20 restaurantes y tabernas que incorporan a su carta un plato saludable. La propuesta nace con un objetivo claro, promover hábitos de vida saludables sin renunciar al disfrute, acercando la ciencia a la mesa y apoyando la investigación biomédica que mejora la calidad de vida de la sociedad.

Cada establecimiento ofrecerá en su carta un plato que responde a criterios de salud, con protagonismo de verduras y reducción de grasas saturadas y azúcares. Los platos han sido revisados por nutricionistas del Imibic, de modo que elegir bien sea tan fácil como pedir tu plato de 'Salud y Sabor'.

La campaña será visible con balconeras localizadas en las fachadas de los establecimientos de restauración, que cuentan con mensajes que conectan la cocina con la identidad cordobesa, aportando un tono divertido a la experiencia.

Al acto de presentación a medios han asistido autoridades y representantes institucionales que subrayan el carácter transversal de esta actividad, como la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento, Cintia Bustos; la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella; el director científico del Imibic, Pablo Pérez; el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), Francisco Triviño; el vicerrector de Salud y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana, y Elena García, directora médica del HURS.

Por otro lado, los distintos representantes de los restaurantes han acudido con sus chefs y han presentado en directo sus platos poniendo en valor su enfoque nutricional.

Para el director científico del Imibic, "con 'Salud y Sabor' acercamos evidencia científica en salud a la mesa", a lo que ha agregado que "una elección en el restaurante puede convertirse en un gesto cotidiano de cuidado personal y en un apoyo a la investigación biomédica que desarrollamos". "Queremos demostrar que placer gastronómico y salud no sólo son compatibles, sino que se potencian", ha resaltado.

En palabras de la concejal de Salud, "Córdoba integra innovación, hostelería y salud pública para que la opción saludable sea la opción fácil", de modo que ha invitado a la ciudadanía a "no perderse esta experiencia, a disfrutar de nuestros restaurantes y tabernas y a sumarse, plato a plato, a un estilo de vida más saludable".

EXPERIENCIA CULINARIA Y EDUCATIVA

Bajo el lema 'La cocina que alimenta tu salud', la campaña se concibe como una experiencia culinaria y educativa que transforma el tejido hostelero en altavoz de recomendaciones científicas y convierte la salida a comer en una oportunidad de aprendizaje práctico.

El recorrido, señalizado con la identidad de la iniciativa, anima a redescubrir Córdoba a través de sus sabores y de la excelencia de sus chefs, con un mensaje nítido de bienestar.

'Salud y Sabor' tendrá lugar del 17 al 30 de noviembre en restaurantes y tabernas adheridos de la ciudad. Los establecimientos participantes estarán identificados con materiales de campaña en fachada y en sus cartas. Los detalles actualizados, incluido el listado completo de locales y platos, se difundirán a través de canales digitales del Imibic y del Ayuntamiento, la campaña ya es visible también en más de cinco líneas de autobuses de Aucorsa.

LOS PLATOS Y RESTAURANTES

La ruta invita a descubrir propuestas que cuidan y conquistan el paladar: Papas aliñás con lubina a la sal y pilpil ligero, hinojo encurtido y ensalada de rúcula (Bodegas Campos); Roastbeef de lomo de gamo (Taberna Barra y Mesa); 'Limón azul', sorbete natural de cítricos con cianobacterias y antocianinas (La Casa de Manolete Bistró); Corvina asada con su gazpachuelo (Casa Salvador-Dmerkdo); Solomillo de venado sobre crema de calabaza asada y confitura de arándanos (Puerta Sevilla); Ensalada de lubina marinada (Ermita de la Candelaria).

Asimismo, Ensalada de bacalao con naranja (Casa El Pisto); Panaché de verduras de temporada con parmentier de patata (El Churrasco); Ensalada de aguacate con rape y gambas (La Casa Matías); Timbal de quinoa con mango y aguacate, germinado de rabanitos, AOVE y salsa de soja (Mercado Victoria); Gazpachuelo malagueño con pastel de tagarninas (Taberna La Viuda); Pifarrada de conejo (La Posada del Caballo Andaluz); Lingote de oreja de cerdo con hummus de alubia blanca y chucrut cítrico (Almudaina).

Igualmente, Crema de calabaza y clavo con falsa tortilla de camarones (Cafetería del Imibic); Alcachofas de temporada, confitadas y salteadas con AOVE de ajo y taquitos de jamón 100% ibérico de bellota del Valle de los Pedroches (Taberna Almodóvar y La Taberna de Turruñuelos); Jabalí a la plancha (Taberna Góngora); Espárrago verde a la plancha con vinagreta de cítricos, almendra cordobesa y queso curado (Los Quintos), y Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla firmada por los establecimientos de Grupo Avilés (Taberna Porta Gayola, Nuevo Puerto, Bar Pataya, Gastrobar El Capricho, Taberna del Volapié, Quinto Puerto y Gran Bar).