Impulsan en Castril (Granada) un sendero interpretativo para poner en valor las acequias de la Vega de Tubos

Vista de Castril. - FB AYUNTAMIENTO DE CASTRIL

GRANADA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada (MEMOLab UGR), en colaboración con el Ayuntamiento de Castril y la Comunidad de Regantes del municipio, ha impulsado la creación de un nuevo sendero interpretativo en la Vega de Tubos, un paisaje agrícola modelado durante siglos por el agua y por una red de acequias que todavía forma parte de la vida y la identidad de este enclave del norte de la provincia de Granada.

El nuevo sendero, de carácter circular y dificultad baja, recorre aproximadamente 3,6 kilómetros con inicio y final en la población de El Martín. A lo largo del recorrido, 13 puntos de interés permiten conocer el sistema de acequias asociado a la Fuente de Tubos, un sistema hidráulico que durante generaciones ha llevado el agua a los cultivos y ha dado forma al paisaje que hoy caracteriza a la vega.

Según detallan desde la UGR en un comunicado, el itinerario recorre los tres canales principales que parten del manantial, así como diferentes ramificaciones, surgencias naturales y otros elementos vinculados al regadío tradicional.

Entre los enclaves más destacados figuran el embalse del Portillo, el mirador del Batán, las acequias de Sobrantes de Enmedio, del Tercer Canal y de Riego Alto, el ramal del Villar y dos antiguos lavaderos integrados en los cauces.

Estos lavaderos conservan la memoria de los usos cotidianos que durante décadas giraron en torno al agua. Además de su función práctica, fueron espacios de encuentro ligados a las tareas de lavado de ropa realizadas tradicionalmente por las mujeres de la zona.

Más allá de su función como infraestructuras de riego, las acequias constituyen uno de los principales elementos patrimoniales de la Vega de Tubos y forman parte de un paisaje cultural construido a lo largo de siglos.

La red hidráulica ha permitido distribuir el agua, mantener la actividad agrícola y organizar el territorio gracias al trabajo continuado de la Comunidad de Regantes y de las generaciones que han conservado este sistema.

La señalización instalada a lo largo del recorrido ayuda a interpretar el funcionamiento de las acequias y a comprender la relación entre el agua, la agricultura y el paisaje.

El sendero ofrece así una nueva forma de acercarse a la historia y al patrimonio de la Vega de Tubos, siguiendo el mismo camino que el agua ha trazado durante generaciones a través de este territorio.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la convocatoria de subvenciones para proyectos innovadores destinados a la transformación territorial y la lucha contra la despoblación promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La ejecución del recorrido ha corrido a cargo de Azuela Senderos, Turismo y Deporte S. L., responsable de la instalación de la señalización y la cartelería interpretativa.