Inaugurado el nuevo centro de servicios sociales de Las Gabias (Granada)

Desde la izquierda en la imagen la delegada de Inclusión Social de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba - AYUNTAMIENTO

LAS GABIAS (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias ha inaugurado este martes el nuevo centro de Servicios Sociales Comunitarios tras una obra de ampliación y adecuación que ha modernizado, con financiación de la Diputación de Granada, este espacio "esencial para garantizar la atención y el acompañamiento a las familias" de esta ciudad del área metropolitana granadina.

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento de Las Gabias en una nota de prensa sobre esta actuación, la cual ha contado con una inversión total de 420.278,38 euros, de los que 394.450 euros han sido financiados por la Diputación de Granada a través del Plan Provincial de Obras y Servicios 2020-2024, asumiendo el 93,85 por ciento del coste, mientras que el Ayuntamiento ha aportado 25.828,28 euros.

Durante el acto inaugural, se ha descubierto una placa conmemorativa por parte de la alcaldesa y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, quienes, acompañados entre otras autoridades por la delegada de Inclusión Social de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, han realizado una visita completa a las instalaciones. Allí han podido saludar y conocer de primera mano a los profesionales que ya trabajan a pleno rendimiento en este nuevo espacio.

Las Gabias, que ya supera los 20.000 habitantes, ha activado esta actuación en el ejercicio pleno de la competencia municipal de los Servicios Sociales Comunitarios, como ha destacado la alcaldesa, Meri Sádaba, "con responsabilidad, seriedad y compromiso absoluto con el bienestar" de los vecinos.

Por su parte Francis Rodríguez ha valorado el esfuerzo de la institución provincial para hacer posible esta intervención: "La Diputación está para acompañar a los municipios, y especialmente a los que, como Las Gabias, están creciendo y asumiendo nuevas responsabilidades. Que más del 93 por ciento de la financiación haya sido provincial demuestra nuestro compromiso real con los servicios esenciales y con mejorar la vida de los vecinos".

Por otro lado, la delegada territorial de Inclusión Social ha subrayado la importancia del refuerzo humano que acompaña a esta renovación del edificio: "Este nuevo centro no sólo es más funcional y moderno; es el hogar profesional de 13 trabajadores y trabajadoras que representan el salto cualitativo que Las Gabias ha dado en servicios sociales".