Incautadas 6.376 plantas tras cinco operaciones contra el cultivo de marihuana en una semana en la provincia de Granada

Incautadas 6.376 plantas tras cinco operaciones contra el cultivo de marihuana en una semana - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo durante la pasada semana cinco operaciones contra el cultivo y tráfico de marihuana que se han saldado con la incautación de 6.376 plantas, así como la defraudación de fluido eléctrico asociada, en la provincia de Granada. Concretamente, se han desarrollado un total de 20 registros en los municipios de Salar, Atarfe, Jun, Cogollos de la Vega, Pinos Puente, Santa Fe y Láchar.

Así, y según el relato policial difundido en un comunicado, el día 15 de junio, la Guardia Civil de Salar, en el marco de la operación 'Naiden 2', efectuó el registro de una vivienda del municipio en la que se intervinieron 3,220 kilogramos de cogollos de marihuana en proceso de secado.

Técnicos de la compañía Endesa procedieron a la desconexión del enganche ilegal a la red eléctrica. Los agentes pusieron a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Loja a su morador, de 41 años, como presunto autor de los delitos de cultivo y elaboración de drogas tóxicas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

El día 16 de junio, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Atarfe, dentro de la operación 'Conlady', desarrolló el registro de dos naves del polígono industrial de la localidad. Las alertas vecinales por el fuerte olor a marihuana detectado en la zona llevaron a los agentes a verificar tal situación, localizando dos naves con plantaciones de cannabis sativa en su interior.

En la primera de ellas se aprehendieron 499 plantas y técnicos de la compañía Endesa procedieron a la desconexión del enganche ilegal; y en la segunda se hallaron otras 167 plantas. Los responsables de ambas naves serán puestos a disposición judicial a la finalización de diligencias en los próximos días.

El día 17 de junio, el área de investigación de la Guardia Civil de Maracena, en el marco de la operación 'Lucre', realizó seis registros, dos de ellos viviendas y cuatro destinados a otros usos, entre las localidades de Jun y Cogollos de la Vega. En la actuación fueron intervenidas un total de 1.692 plantas de marihuana en diferentes estados de floración, y en todos los inmuebles inspeccionados se detectó la existencia de acometidas ilegales al suministro eléctrico.

Los guardias civiles pusieron a disposición judicial a dos individuos, de 37 y 60 años, como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y de defraudación de fluido eléctrico, ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

También el día 17, se llevó a cabo la explotación de la operación 'Charmopili' por parte del área de investigación de la Guardia Civil de Pinos Puente, realizando cinco registros domiciliarios en el municipio. Durante el operativo se aprehendieron un total de 2.190 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración y, en una de las viviendas, se descubrió un zulo subterráneo de unos 30 metros cuadrados, que albergaba una de las plantaciones.

Asimismo, en la zona se localizaron 26 conexiones fraudulentas a la red eléctrica, que fueron retiradas por los técnicos de la compañía Endesa. Los agentes continúan con la instrucción de diligencias y al menos siete personas serán puestas a disposición judicial, sin descartar futuras detenciones.

Por último, el día 18 de junio, el área de investigación de la Guardia Civil de Santa Fe, con apoyo de agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Las Gabias, procedió al registro de seis domicilios entre las localidades de Láchar y Santa Fe. Durante la actuación policial, los agentes localizaron una de las plantaciones tras atravesar cuatro puertas blindadas presentes en la vivienda, una de entrada principal y otras tres interiores instaladas con apertura exterior, lo que prolongó el acceso.

La operación 'Corvus Aule II Fase' culminó con la aprehensión de 1.828 plantas de marihuana y más de ocho kilogramos de cogollos secos, así como con la desconexión de los enganches fraudulentos por parte de los técnicos de las compañías eléctricas Endesa y Cuerva.

Tras la finalización de diligencias, los agentes pondrán a disposición judicial en los próximos días a los seis presuntos autores de estos hechos.