Un incendio afecta al paraje de Barranco Utrera en Soportújar (Granada)

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

Un incendio se ha declarado pasado el mediodía de este martes en el paraje de Barranco Utrera, en el término municipal de Soportújar, en la Alpujarra granadina, según ha informado el Plan Infoca.

El incendio se habría producido después de que un vehículo haya salido ardiendo en la zona. Así lo ha señalado el alcalde de Soportújar, Manuel Romero, en una entrevista en Onda Cero Granada recogida por Europa Press.

El regidor ha explicado que, en concreto, se ha incendiado una furgoneta en el referido paraje y, desde ahí, el fuego se ha propagado "con gran virulencia por el 'efecto chimenea' del propio barranco".

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias, ya ha desplegado a un muy amplio dispositivo que trabaja en el lugar con diez medios aéreos: un helicóptero ligero, tres semipesados, uno pesado, uno de mando y dos aviones de carga en tierra, además de, por tierra, 86 bomberos forestales con el apoyo de cinco vehículos autobomba, cinco técnicos de operaciones, un técnico analista, un técnico de extinción y un agente medioambiental.

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