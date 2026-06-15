El incendio en una casa de Monachil (Granada) se salda con dos personas afectadas por humo

Archivo - Operadora en la sala regional de 112 Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MONACHIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El incendio de una casa en la localidad granadina de Monachil se ha saldado con dos personas afectadas por inhalación de humo que han tenido que ser evacuadas a un centro hospitalario.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varios testigos han llamado al teléfono de la sala poco minutos después de las 18,00 horas para pedir ayuda porque había un incendio en una casa de dos plantas situada en la calle Córdoba, en la zona del Barrio de la Vega.

La sala coordinadora ha activado al momento a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los bomberos y los sanitarios han indicado que dos personas han inhalado humo y han tenido que ser evacuadas a un centro hospitalario; además, el fuego ha quemado una habitación de la planta baja de una casa de dos alturas y ha causado daños a las estancias contiguas.