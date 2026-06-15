Trasladan al hospital a dos mujeres afectadas por el incendio de un piso en Huelva

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado afectadas en el incendio de un piso registrado en Huelva capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, el suceso ha ocurrido pocos minutos antes de las 12,20 horas, cuando varios ciudadanos han llamado para informar de un incendio en un primer piso de la calle Tres carabelas, además, indicaron que en la vivienda podía haber personas atrapadas.

La sala del 112 activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado al 112 que dos mujeres, de 40 y 67 años, fueron evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez.