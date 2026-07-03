Controlado el incendio de Santa Elena (Jaén) tras quemar 160 hectáreas de terreno forestal

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha dado por controlado el incendio declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén). Sobre el terreno se sigue trabajando para su remate y liquidación, una vez que las llamas han afectado a unas 160 hectáreas de terreno forestal.

Según se ha informado desde el Infoca en sus redes sociales, el fuego se ha dado por controlado a las 14,25 horas. Siguen trabajando 19 profesionales apoyados por dos autobombas.

Desde este jueves ya han podido regresar a sus viviendas las 190 personas que fueron desalojadas con carácter preventivo. Del total de evacuados, 40 personas eran vecinas de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150, eran menores que se encontraban en una granja escuela situada en las proximidades del incendio.

En las labores de extinción llegaron a intervenir 19 medios aéreos; mientras que el dispositivo terrestre estuvo formado por seis Brica, ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis TOP, un encargado de emergencias, una UMIF, una UMMT, una Usisem, un TEX, el EMIF de Granada, maquinaria pesada y un agente de Medio Ambiente. También se ha contado con la colaboración de medios y recursos de Castilla La Mancha.