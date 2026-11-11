La incidencia de la huelga entre la plantilla de la Administración andaluza se sitúa en un 1,06%, según la Junta

Imágenes de las movilizaciones de los sindicatos con motivo de la huelga general 11N. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este 11 de noviembre ha registrado un seguimiento del 1,06% en el ámbito de la Junta de Andalucía recogido por el sistema de información de recursos humanos SIRhUS, según el corte de las 11,24 horas. El balance contabiliza 512 ausencias sin justificar sobre una plantilla de 48.975 efectivos. Los servicios centrales han contabilizado 248 ausencias sin justificar y un seguimiento del 2,36%, mientras que los periféricos suman 264 y una tasa del 0,70%.

Por tipo de organismo, el seguimiento alcanza el 0,82% en el bloque de Administración General, agencias administrativas y de régimen especial, y el 4,52% en las agencias públicas empresariales y los entes instrumentales, según los datos de la Junta en una nota. El desglose de los servicios periféricos sitúa el seguimiento por debajo del 1% en siete de las ocho provincias. Almería presenta la tasa más alta, con un 2,92% y 122 ausencias sin justificar entre sus 4.252 efectivos. Esta provincia concentra el 46,2% de las 264 ausencias registradas en los servicios periféricos.

En Granada, el seguimiento es del 0,62%, con 29 ausencias sin justificar y una plantilla de 4.713 efectivos. Córdoba registra un 0,53%, con 23 ausencias entre 4.383 efectivos, y Málaga un 0,50%, con 27 entre 5.474. Sevilla, que cuenta con la mayor plantilla periférica de este balance, con 6.887 efectivos, registra 30 ausencias sin justificar y una tasa del 0,44%. En Cádiz, el seguimiento se sitúa en el 0,34%, con 18 ausencias entre 5.359 efectivos.

Jaén contabiliza nueve ausencias sin justificar entre 3.806 efectivos, con un seguimiento del 0,24%. Huelva presenta la tasa provincial más baja, del 0,19%, con seis ausencias entre 3.261 efectivos. Los porcentajes provinciales se calculan también tras descontar las ausencias justificadas. La incidencia de la huelga en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es mínima. Todas las oficinas de empleo han abierto con normalidad, salvo la de Trebujena, en la provincia de Cádiz.

Las escuelas de formación del SAE también han abierto con normalidad, salvo las de Huelva y Cádiz, que no tienen actividad lectiva por las inclemencias meteorológicas. La información comunicada durante la mañana por Veiasa sitúa el seguimiento de la huelga en el 9,2 % en el turno de mañana. El servicio de ITV funciona con normalidad en 64 de las 71 estaciones que gestiona la empresa pública en Andalucía, con incidencias en las estaciones de la Bahía de Cádiz. En Sevilla, Granada y Córdoba, así como en los servicios centrales de Veiasa, el seguimiento se sitúa por debajo del 4%.

En el ámbito de Hacienda, la información remitida refleja normalidad en la sede de Torre Triana y un nulo seguimiento en Atrian y Acrea, las agencias tributaria y de la competencia, respectivamente. En el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el seguimiento comunicado es del 14 %. En Epgasa, la empresa pública de gestión de bienes inmuebles, ha secundado la huelga una persona de una plantilla de 60.