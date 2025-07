Indignación en familias de pacientes de ictus en Jaén, tras retrasar Salud a "próximas semanas" la llegada del logopeda

JAÉN 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familias de pacientes de ictus han mostrado su indignación después de que lleven ya casi dos meses sin consulta de logopeda debido a la baja médica de la profesional que les atendía. Desde la Delegación de Salud se anunció que la atención con logopeda se retomaría en el Hospital Puerta de Andalucía, en Jaén capital, en la primera semana de julio, pero ahora ha retrasado a "próximas semanas" la llegada de un nuevo profesional.

Durante todo este tiempo, los pacientes llevan sin poder recibir terapia y a día de hoy siguen sin una fecha concreta para retomarla.

Es el caso de Antonio Luis Lechuga, que, a sus 50 años, sufrió un ictus el pasado 1 de enero. Tras ser atendido en el Hospital Neurotraumatológico, fue derivado a Córdoba, donde le intervinieron y pasó cinco días en UCI y otros tantos en planta hasta poder regresar a Jaén.

Desde el principio se puso en manos de la logopeda en el Hospital Puerta de Andalucía donde ha estado acudiendo dos veces por semana ya que se considera una atención esencial para su recuperación. Sin embargo, hace poco más de un mes, su logopeda se dio de baja y todos sus pacientes, incluido Antonio, están con la terapia interrumpida a la espera de que se les dé una respuesta sobre lo que va a pasar con ellos.

"Nos están tomando el pelo, nos están engañando y no lo vamos a dejar pasar. Hasta ahora lo que tenemos son mentiras", ha indicado a Europa Press, Raquel Castillo, mujer de Antonio, que ya ha registrado una segunda reclamación porque en el tiempo que llevan sin consulta su marido "va hacia atrás, los progresos se han parado y no podemos permitirnos ir para atrás, que es lo que ya está pasando".

No están solos en esta reclamación, una treintena de pacientes en su misma situación han optado por presentar reclamaciones ante la Junta de Andalucía para intentar que se sustituya la baja médica de esta profesional y así no parar la recuperación de estos pacientes que presentan dolencias que afectan a su capacidad de comunicación, fundamentalmente con episodios de ictus.

Desde la Delegación de Salud se indicó entonces que "la incorporación de la nueva profesional está prevista para la primera semana de julio", pero ahora, la Delegación ha indicado a Europa Press que la incorporación "está prevista en las próximas semanas", lo que ha llevado a pacientes y familiares a presentar nuevas reclamaciones.

Ahora, desde Salud se ha apuntado que "mientras se produce esta sustitución, el centro sanitario está elaborando otras opciones para poder atender esta demanda con el apoyo de otras unidades asistenciales del centro para contribuir con la atención al paciente".

El Hospital Universitario de Jaén cuenta con tres logopedas, incluida la profesional que está de baja por lo que solo hay dos profesionales más que se encargan de este área.

Familias como la de Antonio Luis inciden en que una baja es lo más normal, pero no conciben cómo a este paso se superarán los dos meses y siguen sin tener respuesta ni información al respecto por parte del Hospital. "No dan la cara, no nos informan y nosotros solo queremos que las terapias no se interrumpan porque lo poco que avanzamos ya lo hemos perdido", ha concluido Raquel Castillo.