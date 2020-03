Inerco beca a 15 alumnos de un proyecto de formación en tecnologías y creación de star-ups para menores de 30 años

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inerco, como empresa colaboradora del proyecto 'Sputnik', ofrece quince becas para otros tantos participantes del programa, los alumnos más brillantes de Bachillerato y ciclos formativos, universitarios con mayor talento y potencial, para start-ups y emprendedores. 'Sputnik' es el programa de formación en tecnologías exponenciales y creación de start-ups centrado en la formación durante 2020 de 500 jóvenes de entre 16 y 30 años, que serán 5.000 en los próximos diez años.

Tres técnicos de la plantilla de Inerco han sido seleccionados para participar de forma activa en las actividades del programa. El director general de Inerco, Pedro Marín, y el responsable de Innovación, José Antonio Peregrín, han asistido a la inauguración del primer encuentro del proyecto 'Sputnik', ha informado la empresa a través de un comunicado.

Este primer BootCamp ha centrado sus objetivos en la formación de la mentalidad de los participantes, reunidos durante dos días para, como reza la organización, "inculcarles una visión global, ambición e iniciativa por el emprendimiento" y ha contado con destacados ponentes.

Como ha expuesto su promotor, el profesor Juan Martínez Barea, este proyecto pretende convertirse en un espacio de motivación, inspiración y desarrollo de los nuevos talentos en tecnologías para dar pie a nuevas start-ups de carácter tecnológico.

"Yo estudié en las mejores universidades del mundo y acabé trabajando en Silicon Valley. Me daba cuenta que los compañeros que iba conociendo por estos lugares no eran más brillantes que los que había en Sevilla, pero si contaban con una logística que aquí no teníamos", ha explicado a la audiencia durante la presentación.

Inerco ha defendido que la innovación forma parte de su ADN por cuanto fue la primera spin-off de la Universidad de Sevilla, que impulsó el proyecto 'Sputnik' desde sus orígenes.

Para el responsable de Innovación en Inerco, José Antonio Peregrín, la esencia de este programa encaja a la perfección "con nuestra visión estratégica innovadora en el campo del desarrollo industrial sostenible, para el que también contamos con programas de desarrollo interno y aceleradora de start-ups, como el proyecto Inerco Open Innovation".

Inerco, con 35 años de experiencia, ofrece soluciones integrales en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y energética, la seguridad industrial y laboral, tanto en servicios de consultoría como en tecnología, donde es líder en procesos de descarbonización, transición energética, reducción de emisiones, control de ruidos, tratamiento de aguas industriales y recuperación de suelos contaminados.

Su actividad se centra en los sectores oil&gas, minero, químico, eléctrico, energético, cementero, agroalimentario o en infraestructuras, entre otros, opera en más de 70 países, y está presente, en Europa (España y Portugal), Estados Unidos y Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).