El influencer Álvaro Patón será el pregonero de la Feria de Linares (Jaén) 2026 en una apuesta por atraer a los jóvenes

La concejala Susana Ferrer durante la rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El docente e influencer Álvaro Patón Díaz será el encargado el próximo 27 de agosto de pronunciar en Linares (Jaén) el pregón que marcará el inicio oficial de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2026.

Con esta elección, el Ayuntamiento de Linares ha buscado hacer una apuesta decidida por abrir la celebración a todos los públicos y fomentar la participación activa de los sectores más jóvenes en los actos institucionales.

Así lo ha anunciado la concejala-delegada de Festejos, Susana Ferrer, durante la presentación de la programación oficial de las fiestas, que se desarrollarán hasta el 1 de septiembre.

Ferrer ha destacado que Patón es "un joven que conecta perfectamente con el público adolescente" y ha defendido que la Feria de Linares "evoluciona con los tiempos, incorporando nuevas formas de contar quiénes somos". "Queremos que los jóvenes participen de este acto institucional", ha dicho Ferrer.

Tras el pregón de Patón, la jornada inaugural continuará con la tradicional cabalgata, que contará con el desfile de diferentes colectivos de animación, pasacalles y charangas.

Para garantizar la accesibilidad, el Consistorio habilitará nuevamente una zona para personas con movilidad reducida en la confluencia de la Plaza del Ayuntamiento con la Plaza del Bermejal, así como un tramo sin ruido a lo largo de la Avenida de San Sebastián.

Posteriormente, a las 22,15 horas, se procederá al encendido oficial del alumbrado desde la Plaza de la Constitución, que estará acompañado por un lanzamiento de fuegos artificiales.

La designación del pregonero se enmarca en un conjunto de novedades preparadas para la edición de 2026 con el objetivo de mejorar la imagen y la programación de la festividad. Entre ellas, la concejala ha resaltado que se ha trabajado para dotar de "más vistosidad" a las casetas y que se introducirán cambios en la iluminación de las calles y del propio recinto ferial.

Asimismo, destaca la reorganización de la venta ambulante, cuyas actividades se trasladarán desde el Paseo de Linarejos al interior del Recinto Ferial, concretamente por la entrada de Mariana Pineda. Según ha explicado Ferrer, esta medida busca que el espacio quede "más ordenado" y, al mismo tiempo, "dar actividad a esa parte" del recinto.

Otra de las incorporaciones de este año será el Festival de Charangas 'Charangachis', programado para la tarde del 31 de agosto en el Recinto Ferial del Pisar, así como la adquisición por parte del Ayuntamiento de dos nuevas figuras de los Marqueses de Linares. Estas imágenes recorrerán las calles durante la cabalgata inaugural y se expondrán los días previos en el Patio de Cristales del Ayuntamiento.

Como antesala a los días oficiales de feria, el municipio acogerá diversas actividades deportivas y culturales. En el apartado expositivo, se han programado dos muestras de temática taurina: una dedicada al torero local José Fuentes, en la Biblioteca Municipal, y otra con motivo del 60º aniversario de la alternativa de Palomo Linares. A estas se sumarán una exposición sobre el Concurso Nacional de Tarantas por sus 60 años, la tradicional Exposición de Minerales y una muestra de Miniaturas de Land Rover Santana.

Por su parte, el Teatro Cervantes albergará representaciones escénicas de gran nivel y las fases del Concurso de Tarantas. La oferta musical y de ocio se completará con los tradicionales conciertos en el andén de la Estación de Madrid, actuaciones en el antiguo recinto ferial, la programación de la Caseta Municipal, el espacio de la Caseta Joven, y alternativas para el público infantil como una ludoteca y la caseta infantil.

Para la difusión de todas las actividades, el Ayuntamiento ha habilitado la web oficial 'www.feriadelinares.es' y ha editado 25.000 ejemplares del programa, que se distribuirán mediante buzoneo en Linares y en la Estación Linares-Baeza, además de estar disponibles en dependencias municipales, comercios, hoteles, establecimientos de hostelería y sedes vecinales.

Finalmente, Susana Ferrer ha agradecido la coordinación de las distintas áreas municipales, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como el esfuerzo de colectivos, caseteros y feriantes.

La concejala ha concluido haciendo hincapié en el "importante aporte económico" que la feria genera en el comercio, la hostelería y el sector servicios de la ciudad, invitando a los vecinos a disfrutar de las fiestas "con responsabilidad y respeto".