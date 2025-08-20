Infoca activa 122 efectivos y 13 medios para extinguir incendios en Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha y León

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, dirigida por Antonio Sanz, ha enviado desde el pasado 29 de julio hasta este martes, un total de 122 profesionales del operativo Infoca y 13 medios para ayudar a extinguir diferentes incendios activados en Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y Galicia.

Según los datos de Infoca remitidos a Europa Press, más allá de los citados profesionales, en cuanto a medios tanto terrestres como aéreos, se han desplegado durante el periodo un total de cuatro aviones anfibios semipesados, dos helicópteros ligeros, uno semipesado y pesado, además de dos autobombas y tres vehículos de apoyo, lo que suma un total de 135 operativos.

En primer lugar, en Extremadura se prestó apoyo al incendio declarado en Camino del Morismo (Cáceres) durante los pasados 29, 30 y 31 de julio. De este modo, el operativo andaluz envió dos aviones anfibios ligeros, con capacidad de 3.100 litros de descarga, que estuvieron trabajando en la zona durante tres días.

Asimismo, se volvió a actuar en la comunidad extremeña, este caso en el incendio de Monasterios (Badajoz) el pasado 7 de agosto, donde se desplegaron tres grupos de bomberos forestales y dos helicópteros. Así, un total de 25 profesionales ayudaron a extinguir un fuego que activó el nivel 1 de peligrosidad por incendios forestales por momentos.

Seguidamente, el 8 de agosto, el Infoca se desplegó en Ciudad Real (Castilla La Mancha) activando un total de siete bomberos forestales y un helicóptero liguero. Dicho fuego, declarado en el término municipal de Retuerta del Bullaque, quedó extinguido la misma noche de ese día.

APOYO DE MAYOR MAGNITUD DEL 15 AL 18

A partir de la primera quincena de agosto, los incendios forestales en España empezaron a tener más magnitud por diferentes factores tales como el aumento de las temperaturas y los fuertes vientos que entraron por diferentes regiones de la Península Ibérica.

En este sentido, el operativo Infoca estuvo presente en el incendio desatado en el Valle del Ambroz (Cáceres) desde el pasado 15 al 19 de agosto. A raíz del fuego, el grupo de acción andaluz desplegó en el terreno dos aviones anfibios semipesados 'Air Tractor AT-802 Fireboss' que siguen operando allí en estos momentos.

Para ayudar en el incendio desatado en el paraje natural y protegido de Las Médulas (Castilla y León), el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía activó del 15 al 18 de agosto un total de 56 profesionales, entre los que residen bomberos forestales, personal de logística, técnicos en planificación, operaciones y enlace , así como de apoyo en comunicaciones.

Por último, el Infoca, desde la Base Brica de Los Moralillos en Arenas del Rey (Granada), envió para la provincia de Ourense (Galicia) un helicóptero pesado Superpuma con dos grupos Brica, así como un técnico de operaciones y otro de logística. Igualmente, por tierra se desplazaron tres vehículos de apoyo con sus respectivos conductores.