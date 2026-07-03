El Infoca da por controlado el incendio declarado en Dehesas de Guadix (Granada)

Imagen del jueves del incendio declarado en el paraje del embalse del Negratín. - INFOCA

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado a las 18,53 horas de este jueves en el paraje del embalse del Negratín, en el término municipal de Dehesas de Guadix (Granada).

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, el fuego ha quedado controlado a las 10,00 horas.

Actualmente, permanecen en la zona 10 profesionales y un vehículo autobomba con el objetivo de avanzar en el remate y extinción de las llamas.

Durante la jornada del jueves, el operativo llegó a movilizar un helicóptero pesado, dos semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. En el dispositivo terrestre participaron hasta 63 efectivos, junto con una unidad médica y una autobomba.