El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Vélez de Benaudalla (Granada)

Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio forestal declarado este martes en el paraje de la Carretera de Gorgoracha, en el municipio granadino de Vélez de Benaudalla.

Así lo ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', en una publicación consultada por Europa Press, en la que señala que las llamas han quedado bajo control en torno a las 19,45 horas de este martes.

En el dispositivo de extinción han llegado a participar hasta cinco grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además de un vehículo autobomba y una unidad médica.

Por aire, las labores de extinción han contado con el apoyo de tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, que han trabajado en esta zona situada entre las comarcas del Valle de Lecrín y la Costa Tropical.