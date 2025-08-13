El 'Infoca' de Endesa: Inteligencia Artificial, drones y cámaras para evitar averías de la red durante el verano

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas que se registran en verano --con olas de calor cada vez más frecuentes y persistentes-- y la amenaza de incendios suponen un reto para los técnicos de Endesa que trabajan desde el centro de control de la sede regional en Sevilla para evitar que la red se caiga y deje sin suministro por averías imprevistas a los cientos de miles de usuarios y turistas que, sobre todo, se concentran en las zonas de playa.

La Inteligencia Artificial, los drones y las cámaras térmicas son los aliados de Endesa para lograr que la red de alta y media tensión esté a punto para los meses de verano. Gracias a estas herramientas, la empresa, a través de su filial de redes e-distribución, ha revisado en los últimos tres años el 100% de sus líneas de distribución de alta tensión en Andalucía. Más de 9.000 kilómetros de cableado que desde el aire se ha revisado con helicópteros.

Estas revisiones en helicóptero forman parte de la campaña de verano 2025 de Endesa, que este año se ha adelantado a finales de mayo y principios del mes de junio. Fruto de esa inspección de la red de alta tensión, se han detectado ocho puntos "críticos" en la comunidad, la mitad de ellos en la provincia de Málaga. En el caso de la media tensión, el 76% de la misma --con un total de 36.000 kilómetros-- está ya revisada, explica Antonio Vázquez, coordinador del centro de control de media tensión de Endesa.

Pero además de estas campañas específicas y periódicas, durante todo el año, Endesa realiza un "movimiento de interruptores" para poder detectar puntos de la red con problemas para así acometer las reparaciones en los momentos en los que haya menor consumo. Junto a las campañas y tareas preventivas, Endesa juega un papel clave en los operativos que se despliegan con motivo de un incendio.

El último ejemplo ha sido en el fuego, ya estabilizado, en el Paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), donde los técnicos de Endesa fueron avisados de las llamas por el 112 a través de una plataforma compartida con los servicios públicos esenciales --Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos, entre otros--. En el momento del aviso, Endesa recibió las coordenadas del fuego y confirmó la existencia de dos líneas de media tensión en la zona. Las líneas fueron desconectadas para garantizar la seguridad de los medios áereos que trabajaban en la zona. Ya desde este miércoles no ha hecho falta dejar sin tensión tramos de las líneas puesto que las llamas ya están estabilizadas y en el terreno tan sólo trabajan autobombas.

Las inspecciones de las líneas eléctricas de alta y media tensión se realiza con helicópteros equipados con cámaras termográficas y de alta definición que permiten la inspección "al detalle" de las infraestructuras y del entorno que las rodea. La información recibida se procesa aplicando técnicas de machine learning o deep learning y pasa a formar parte de una gran base de datos que permite ver cuáles son los problemas más habituales.

La termografía consiste en sobrevolar las líneas eléctricas con un helicóptero dotado de una cámara de rayos infrarrojos que graba el cable y detecta si hay algún punto caliente, algo imposible de detectar a simple vista. En el caso de encontrar alguna anomalía, se activa el mecanismo para arreglarlo de forma rápida. Este mantenimiento predictivo y preventivo de las instalaciones de la compañía permite evitar posibles incidencias, defiende Vázquez.

Las revisiones termográficas no sólo se realizan con helicóptero sino que también se complementan con revisiones oculares aéreas a pie de línea. Además de las termografías y los vídeo en alta calidad, los helicópteros están dotados de cámaras Lidar (Light Detection And Ranging) que permiten realizar un escaneo láser de las líneas aéreas de alta tensión con una combinación de tecnología GPS y sensores láser.

Mediante este sistema se ha creado un fichero informático con una nube de puntos que permite medir cuáles son las distancias entre los cables y la vegetación, así como realizar estudios de crecimiento de la masa forestal que resultan "muy útiles" para planificar los trabajos de control de la vegetación.

Precisamente una de las tareas esenciales en la Campaña de Verano es la poda selectiva de la masa forestal que crece en torno a las líneas eléctricas, respetando el espacio estipulado por la administración entre las especies vegetales y los cables más cercanos, esta creación de corredores bajo las líneas eléctricas, permite actuar como cortafuegos naturales.