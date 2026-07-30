El Infoca retira los medios aéreos del incendio declarado en la Finca Villalobillos de Córdoba

Incendio forestal en la Finca Villalobillos de Almodóvar del Río. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha retirado los medios aéreos del incendio declarado este jueves en la Finca Villalobillos, en Córdoba capital, un enclave que inicialmente figuraba adscrito al término municipal de Almodóvar del Río.

Según ha informado el EMA Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, el fuego se inició antes de las 12,50 horas en este paraje, caracterizado por la presencia de pastizal junto a zonas de alcornoques y encinas.

En estos momentos, el dispositivo desplegado para controlar las llamas está compuesto por 16 efectivos por tierra y una autobomba.