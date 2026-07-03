El Infoca trabaja por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal en el Sacromonte de Granada

Incendio forestal en el Sacromonte. - INFOCA

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Infoca trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado en el Sacromonte en torno a las 13,20 horas de este viernes.

Al lugar se han desplazado tres medios aéreos, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra. Sobre el terreno trabajan once profesionales con un camión autobomba.

El dispositivo se ha ampliado en las últimas horas con tres medios aéreos para luchar contra las llamas. Allí también se encuentran efectivos de Bomberos de Granada y policiales.

Protección Civil de Granada precisa que se trata de un incendio de vegetación en uno de los barrancos que va desde el barrio del Sacromonte y la Abadía del Sacromonte, desde es visible una gran columna de humo.