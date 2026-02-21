El Infoca transporta pienso a pastores y ganaderos de Jaén y Granada que siguen aislados con su ganado por el temporal

Un ganadero de Segura de la Sierra (Jaén) se abraza al personal del Infoca tras recibir avituallamiento para él y para su ganado - INFOCA

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de EMA Infoca están auxiliando a pastores y ganaderos de las provincias de Jaén y Granada que permanecen con su ganado aislados e incomunicados por tierra debido a las consecuencias de la cadena de borrascas que ha azotado a Andalucía. Lo están haciendo por aire, transportando en helicóptero, pienso y diversos enseres de avituallamiento.

Está siendo el personal de la Bricada Especial (Brica) de Los Moralillos --la más antigua de las tres Bricas que hay operativas en Andalucía--, con sede en Jerez del Marquesado (Granada), la que se está encargando de hacer estos servicios con un helicóptero de gran capacidad, un Super Puma, que puede transportar hasta 1.500 kilos de pienso en cada porte para asistir a pastores y ganaderos que siguen incomunicados.

Desde el Infoca se ha detallado a Europa Press que llevan ya media docena de estos servicios entre Lugros, municipio granadino de la comarca de Guadix, situado en la falda norte de Sierra Nevada, y también el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), concretamente a la zona del río Borosa.

En este caso del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, los ganaderos y pastores permanecen aislados junto al ganado por el corte del carril de acceso. El operativo ha distribuido en el último de los portes 600 kilos de pienso y víveres desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cazorla. En esta ocasión, las condiciones meteorológicas desaconsejaron volar con más carga.

Desde el Cedefo lo transportan hasta Roblehondo, en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El objetivo, según se ha informado desde el Infoca, es que tanto estas personas como sus animales dispongan de las provisiones suficientes hasta que el acceso se normalice y se puedan restablecer la movilidad. A través de las redes sociales, el Infoca ha mostrado las fotos de pastores abrazados a sus profesionales tras recibir el pienso y saber que "no están solos", pese a que algunos llevan aislados e incomunicados desde el pasado mes de enero.

Es una más de las intervenciones que viene realizando el Infoca como consecuencia del temporal. Desde el pasado 1 de febrero, tal y como se ha informado a Europa Press, el Infoca ha movilizado a 1.700 profesionales que han realizado 240 intervenciones para hacer frente a los efectos de las borrascas. La idea es mantener este tipo de servicios mientras se mantengan las condiciones de aislamiento y no se restablezcan las comunicaciones terrestres.