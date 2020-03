Ingenieros andaluces ganan en Abu Dhabi la competición internacional de robótica 'Mbzirc'

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de 18 ingenieros del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), la Universidad de Sevilla (US) y el Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST) han resultado campeones en Abu Dhabi en la segunda edición de la competición de robótica autónoma e inteligente más importante del mundo denominada Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (Mbzirc), que reúne a 32 organizaciones e instituciones científicas y tecnológicas de las más punteras del mundo en materia robótica.

Iberian Robotics, que es el nombre del equipo que ha representado a la Península Ibérica, se ha clasificado primero del mundo en una de las tres modalidades de la competición. En concreto, ha superado el desafío por el que un equipo de drones y un robot terrestre han interactuado de manera colaborativa para extinguir de manera autónoma una serie de incendios en un escenario que simula un edificio, según ha informado el Catec en una nota de prensa.

Este reto permite demostrar cómo un grupo de robots totalmente autónomos pueden llegar a ejecutar tareas complejas y peligrosas para los humanos y cómo los robots pueden operar tanto en exteriores como en interiores, donde no hay buena cobertura de GPS, con la aplicación de técnicas avanzadas usando sensores embarcados. Como equipo vencedor de este reto, Iberian Robotics ha recibido una dotación económica de 250.000 dólares, un ejemplo del reconocimiento a nivel mundial que tiene la tecnología desarrollada en Andalucía, que además es también rentable.

La competición incluía también una gran prueba final en la que los drones y robots terrestres de cada uno de los equipos participantes tenían que superar los tres retos planteados en la competición de forma conjunta, y en la que Iberian Robotics quedó cuarto en la clasificación global. En esta prueba final, Catec se encargó de desarrollar un dron para detectar de forma automática y explotar una serie de globos posicionados de forma aleatoria, además de seguir y capturar una bola que se encontraba en movimiento. El dron debía ser capaz de detectar los globos, dirigirse hacia ellos y explotarlos sin ninguna intervención del piloto y, en esta tarea, Catec consiguió explotar los cinco globos que se habían colocado para la prueba.

La trayectoria de Catec ya es histórica en materia robótica, reconocida por la Comisión Europea en 2017 con el Overall Innovation Radar Prize, galardón concedido por el desarrollo más innovador en el ámbito TIC de entre todas las organizaciones financiadas con Fondos Europeos. Otros premios con los que cuenta el centro tecnológico andaluz son el Special Innovative Prize of the 1st EU Drones Award, también concedido por la CE o el reconocimiento también en 2017 como uno de los dos mejores equipos en robótica de Europa en la European Robotic Challenge EUROC, para el equipo formado por CATEC, la Universidad de Sevilla y Airbus.