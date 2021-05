Ingenieros de caminos, canales y puertos piden la aprobación de la Lista como "motor de supervivencia económica"

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp) considera que la paralización de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), después de seis años de tramitación y un amplio apoyo social y económico, es "un sinsentido en el que debe volver a imprimirse la cordura democrática", por lo que reclama a los partido políticos en el Parlamento de Andalucía su aprobación como "motor de supervivencia económica".

En un comunicado, el órgano colegial insta a los políticos autonómicos hallar "una fórmula de consenso que saque cuanto antes del atolladero del debate político esta norma vital para evitar la paralización total del sector y de uno de los actuales pilares económicos del territorio en uno de los momentos más críticos del reflote de la comunidad".

Los ingenieros de caminos, canales y puertos andaluces "tenemos constancia de los esfuerzos que se han hecho en las dos últimas legislaturas por conseguir una nueva ley urbanística que dote de agilidad, claridad y seguridad jurídica a la actividad", subrayan.

El Colegio ofrece igualmente su colaboración con la aportación de sugerencias y mejoras, desde el punto de vista técnico, al borrador del Anteproyecto de Ley de la Lista, al entender la "necesaria renovación" y actualización de "una normativa completamente obsoleta que entorpece y dinamita el avance de Andalucía".

La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía constituye, por ello, "una herramienta vital para agilizar y desbloquear el planeamiento, la inversión público-privada, la revitalización de los proyectos urbanísticos y, en definitiva, evitar la paralización de un sector que es el pilar actual de la regeneración económica de nuestro territorio".

"El amplio consenso social y del sector cosechado por el borrador de la Ley en el proceso abierto durante su elaboración debe servir de inspiración y ejemplo para diluir el bloqueo con el que se ha topado en su tramitación parlamentaria y buscar una salida urgente que devuelva la confianza a los inversores y dote de herramientas a los ayuntamientos para sacar adelante sus planeamientos", agregan.

En la actualidad, los planes urbanísticos tardan una media de nueve años en tramitarse y cuando logran su aprobación "ya se encuentran desfasados e inútiles, dejando en el limbo desarrollos urbanísticos, proyectos de inversión y, en definitiva, el futuro de los territorios", lamentan.

VOX DEJÓ CAER LA LEY

El proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) no superó el miércoles 26 de mayo el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y no continuará con su tramitación debido a que Vox se ha abstenido en la votación de la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía al texto normativo, que fue apoyada por el PSOE y los diputados no adscritos y que contó con el rechazo de PP y Ciudadanos.

En el debate de totalidad del proyecto de ley, lo único que se sometía a votación era la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, que ha contado con 50 votos a favor (PSOE y Adelante) y con 43 en contra (PP y Cs), y con las once abstenciones de Vox.

El hecho de que la enmienda haya tenido más votos afirmativos que negativos ha supuesto que decae la tramitación del proyecto de ley y que se devuelva al Consejo de Gobierno. De esta forma, ya no podrá seguir su tramitación en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde los grupos podrían haber planteado enmiendas parciales.

PUNTOS POSITIVOS DE LA NUEVA LEY

En las aportaciones a la ley presentadas por el colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos en junio de 2020 se valoraron los puntos positivos y lo que llamaron cuestiones a mejorar, con una serie de sugerencias que consideran imprescindibles como profesión regulada con competencias plenas en materia de planificación, proyección y desarrollo urbanístico. Un decálogo de propuestas que la administración recogió en el documento definitivo llevado a su aprobación al Parlamento y que se ha visto bloqueado.

Entre los puntos positivos encontrados en la Lista aplaudieron la integración en un mismo texto legal de las legislaciones en materia de Urbanismo y de Ordenación del Territorio y el énfasis en la escala territorial, propia de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como marco para la ordenación territorial y urbanística. Asimismo, se puso en valor que se tratase de una normativa actualizada en sus objetivos y principios, que simplifica los instrumentos de ordenación urbanística y su tramitación administrativa.

En opinión de los ingenieros, "resulta un avance la mayor independencia otorgada a los Ayuntamientos para las aprobaciones urbanísticas", como algunas de las actuaciones extraordinarias en suelo rústico, así como su resolución en dichos suelos, sin protección especial o territorial, de actuaciones ordinarias y extraordinarias.

Otro de los puntos "alabables" es la introducción de la figura del Plan de Delimitación Urbana, la implantación de los Estudios de Ordenación en el suelo urbano y la diferenciación de las figuras y contenidos exigibles de los instrumentos de ordenación general en función de las características y complejidad de los municipios andaluces.

Apoyaron la mejora de la gestión territorial, como gran limitación del sistema existente, con la reactivación del Sistema de Información Territorial y la creación de los Programas de Gestión Territorial, así como el requerimiento de que esta figura vaya acompañada de su viabilidad técnica y económica, que constituye una de las competencias profesionales de la ingeniería de caminos, canales y puertos.

Por último, hicieron hincapié en el avance que supondrá la mitigación de los efectos de la nulidad judicial sobre el planeamiento, al establecer la subsistencia y conservación de trámites; y la mejora de la capacidad de los Estudios de Detalle al permitir modificar la ordenación detallada sin incrementar aprovechamiento medio ni afectar a dotaciones.