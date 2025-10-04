Los ingenieros de Caminos urgen a actuar ante inundaciones y sequías con una ILP para reformar la Ley de Aguas

Presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Aguas. - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTO

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha advertido sobre la "urgente" necesidad de actuar frente a inundaciones y sequías, y ha reclamado "pasar a la acción, destinar fondos y ejecutar las obras hidráulicas que salvarán vidas humanas". Con este objetivo, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Aguas.

El acto de presentación, celebrado bajo el lema 'Las infraestructuras salvan vidas', ha sido organizado por el Colegio y ha contado con el respaldo de diversas entidades provinciales y regionales, así como la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), ACP Málaga, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma) y Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Citop) Andalucía Oriental.

La ILP plantea tres medidas: la protección de las personas, incorporando de forma expresa en la Ley de Aguas la defensa de la vida e integridad humana; una inversión suficiente, que garantice los recursos económicos para mitigar los riesgos naturales derivados de inundaciones o sequías; y profesionalización técnica, asegurando que los responsables públicos en materia de agua cuenten con la capacitación y cualificación necesarias para tomar decisiones.

En concreto, la apertura del acto ha corrido a cargo del decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina, junto a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez.

El decano ha recordado que "las inundaciones son el riesgo natural que más daños humanos y materiales provocan en España", con pérdidas estimadas de más de 800 millones de euros anuales hasta 2033. En este sentido, ha lamentado que "un año después de la DANA que dejó más de 200 muertos, el escenario de medidas para responder y mitigar sus efectos sigue siendo casi una foto fija". "Prácticamente no hemos avanzado nada", ha señalado.

Frente a ello, ha defendido que España dispone de herramientas para anticiparse y proteger a la población, pero que "el problema es que no se ejecutan". Por ello, ha reclamado "consenso, compromiso político y fondos para obras que los ingenieros venimos señalando como urgentes". "Son inversiones costosas y a largo plazo, pero salvan vidas", ha subrayado.

"URGE CONSTRUIR OCHO PRESAS EN ANDALUCÍA"

En el caso de Andalucía, ha destacado la urgencia de construir ocho presas, especialmente las de San Calixto, Alcolea y Cerro Blanco, pendientes desde hace décadas. "Estas infraestructuras no solo garantizan agua en sequías, también reducen el riesgo de inundaciones que amenazan a miles de andaluces", ha afirmado.

Además, ha insistido en la necesidad de adaptar y modernizar las infraestructuras actuales ante el avance del cambio climático, que "radicaliza los fenómenos extremos". "Salvar vidas también supone evitar miles de millones de euros en daños", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo, ha reiterado la importancia de las infraestructuras hidráulicas como herramienta de prevención. Así, ha calificado de "inadmisible" que se repitan tragedias como la de la DANA en la Comunidad Valenciana, y ha señalado que "si se hubieran seguido las recomendaciones técnicas del Colegio, se habrían salvado vidas".

REVISAR LA LEY DE AGUAS

Carrillo ha reclamado un Pacto de Estado para garantizar la ejecución de inversiones hidráulicas en la Comunidad Valenciana y el Corredor Mediterráneo, además de otorgar a los ingenieros mayores responsabilidades en esta materia. También ha pedido revisar la Ley de Aguas y activar una Iniciativa Legislativa Popular, afirmando que "es el momento de que prevalezcan la ciencia, la técnica y la razón sobre la política y la ideología". "Es el momento de la sociedad civil", ha concluido.

Por su parte, Javier Machi, decano de la Demarcación de la Comunidad Valenciana del CICCP, ha apuntado que "los fenómenos meteorológicos como el de octubre de 2024 que azotó parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y sobre todo la Comunidad Valenciana, no se pueden evitar. Pero podemos anticipar sus efectos y actuar de manera preventiva para mitigarlos".

El decano valenciano ha subrayado la necesidad de una coordinación entre administraciones en la gestión del riesgo hídrico: "Los planes deben ser consensuados y gobernados de forma coordinada". Además, ha insistido en la importancia de educar a la ciudadanía en prevención y respuesta ante emergencias, incluyendo la planificación urbana en zonas de riesgo: "Debemos enseñar a convivir con el riesgo, saber dónde ubicar hospitales, parques o centros de mayores, y fomentar una cultura de la prevención".

Por su parte, José Luis Belmonte, miembro de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ha apelado a la implicación ciudadana: "Cada año las riadas destruyen hogares y la sequía arrasa cosechas. Tres cuartas partes del país sufre desertificación y cuatro millones de personas viven en zonas de alto riesgo de inundación". Además, ha recordado casos como las riadas de Málaga en 1907 o las de Campillos en 2018, alertando de que "no se puede permitir otra catástrofe como la DANA de 2024".

"ESTA INICIATIVA NO LA RESPALDA NINGÚN PARTIDO"

Asimismo, Belmonte ha reclamado apoyo social y mediático, ya que "esta iniciativa no la respalda ningún partido ni grupo de interés, somos ciudadanos comprometidos que dependemos del apoyo de cada uno de ustedes". En este sentido, ha recordado que la ILP necesita 495.000 firmas antes del 25 de febrero, disponibles en www.ilpleydeaguas.com.

Desde el Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez ha expresado el respaldo institucional a la propuesta, ofreciéndose así como "espacio piloto de colaboración". "Este debate nos interpela a todos como ciudadanos y representantes públicos", ha apostillado.

Por otro lado, el decano de Citop Andalucía Oriental, Arturo Campos, ha reafirmado su apoyo a la ILP, toda vez que ha señalado que "es esencial para mejorar infraestructuras y evitar desastres como los vividos en todo el país". En esta misma línea, el presidente de ASICA y CÍES, Ignacio Sánchez de Mora, ha lamentado que sea necesaria una ILP para "algo tan básico como proteger vidas". "Tenemos que avanzar a dos velocidades: las 500.000 firmas y el impulso desde el Congreso de los Diputados", ha agregado.

"LA SOCIEDAD NO ENTIENDE DE DATOS, SINO DE EMOCIONES"

El secretario general de Ceacop, Arturo Coloma, ha reivindicado el papel de los ingenieros de caminos, recordando que "las cosas por criterios caprichosos, sino que nuestra prioridad son las personas". Al respecto, ha señalado la importancia de conectar con la ciudadanía desde lo emocional: "La sociedad no entiende de datos, sino de emociones, y debemos hacerle comprender la gravedad de la situación".

La directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada, Mónica López, ha expresado el respaldo de su institución a la ILP, comprometiéndose a "seguir formando profesionales que, gracias a leyes como esta, contribuyan al desarrollo sostenible, seguro y responsable de la sociedad".

Por último, el presidente de ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, ha reafirmado el apoyo de la entidad a la iniciativa, subrayando que "la sociedad debe sensibilizarse y exigir grandes acuerdos políticos en áreas clave como la protección ciudadana". De este modo, ha concluido asegurando que "siempre estaremos ahí para fomentar esa sensibilización de la sociedad y ayudar para seguir creciendo como país".