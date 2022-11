Ingresado un centro de menores tras la muerte de un joven en Bedmar (Jaén) con el que tuvo "un enfrentamiento"

JAÉN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Bedmar y Garcíez (Jaén) de 16 años ha ingresado en un centro de internamiento de menores tras la muerte de otro joven de 17 años al que presuntamente propinó "un puñetazo" con una "caída" posterior en el marco de "un enfrentamiento" ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

Así lo ha indicado este miércoles la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, a preguntas de los periodistas sobre este suceso, por el que el Ayuntamiento del municipio ha declarado tres días de luto oficial.

Madueño ha explicado que, según las declaraciones de las personas que fueron testigos de los hechos, hubo "un enfrentamiento en la madrugada del sábado al domingo" entre un menor de 16 años natural de Bedmar y un chico extranjero, también menor, de 17 años" y que se había desplazado hasta la localidad jiennense junto a su padre por la recolección de la aceituna.

En un primer momento, el herido fue trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, "sin conocer la gravedad de las consecuencias del suceso, parece ser que hubo un puñetazo y una caída, según relatan los testigos".

"Se vio que había gravedad en las lesiones y se produjo una detención del menor en base a esas lesiones graves. Posteriormente, el menor extranjero ha fallecido. La detención ya estaba hecha, el Juzgado de Menores ha ordenado el ingreso en un centro de menores para este menor de Bedmar", ha comentado.

Cuestionada por la situación en la localidad, la subdelegada ha afirmado, por "conversaciones con el alcalde y la Guardia Civil, lo que hay en el municipio es consternación porque sin duda es suceso que provoca una enorme tristeza".

"Pero en sí, el incidente no fue un incidente que implicara a mucha más gente, según las declaraciones de los testigos. Parece que no fue un gran enfrentamiento ni mucho menos, parece ser que fue una cuestión entre estos dos menores, no mucho más. Entonces no hay en principio nada que apunte a que haya ningún problema de otra envergadura", ha dicho.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez celebró el lunes un pleno extraordinario "por los trágicos hechos acontecidos el día 30". "Condenamos enérgicamente la muerte de Abdel y se declara luto oficial de tres días, durante los cuales las banderas, en todos los edificios municipales, ondearán a media asta", recoge el bando emitido tras la sesión, consultado por Europa Press.

También se han suspendido todos los actos y actividades municipales durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2022 y se ha mostrado "las condolencias y solidaridad de la Corporación Municipal y de todos los vecinos de esta localidad a la familia del fallecido". Además, se acordó convocar una reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana.

Junto a ello, este martes a mediodía se convocó en la plaza del Ayuntamiento "una concentración silenciosa de repulsa contra todo tipo de violencia". "Pedimos respeto, compresión y solidaridad por parte de todos/as en estos momentos tan duros y difíciles para el pueblo de Bedmar", concluye el bando.