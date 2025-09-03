Ingresado en la UCI el hombre herido en la cabeza en Santa Rosa

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 45 años que ha sido trasladado en la madrugada de este miércoles al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba después de que el 112 recibiera un aviso alertando de que había una persona grave con una herida ensangrentada en la cabeza en la barriada de Santa Rosa de la capital cordobesa tras un supuesto altercado permanece ingresado en la UCI grave con pronóstico reservado.

Así lo han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press, después de que el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibiera una alerta, en torno a las 5,45 horas, en la que se avisaba de que un varón de 45 años de edad tenía una herida en la cabeza y estaba ensangrentado entre la Avenida de Almogávares y Cruz de Juárez.

En este contexto, la Policía Local recibió un "requirimiento por una persona inconsciente en la vía pública" que presentaba "heridas en cabeza y nuca", relatando los testigos que habría participado "en un altercado a la salida de un establecimiento". Tras ello fue trasladado al hospital y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.