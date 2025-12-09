La iniciativa de dinamización 'Jaén se pinta' concluye con el mural de la pipirrana de Nono del Moral

Visita al mural de Nono del Moral. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mural de la pipirrana de Nono del Moral ha cerrado 'Jaén se pinta', una iniciativa de dinamización artística y comercial del centro de la ciudad, a cuya gastronomía hace también un homenaje a través de estas obras de arte urbano, talleres y un concurso de pintura rápida.

La confluencia de las calles Melchor Cobo y Tablerón, en San Ildefonso, acoge la última obra de este ciclo impulsado por la Academia de Arte Carrillo y Espacio de Arte Azur con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación, la Fundación Unicaja y Heineken España a través de sus marcas Cruzcampo y El Alcázar. El alcalde, Julio Millán; la diputada de Cultura, África Colomo, y los artífices de esta propuesta, Nono del Moral y Alberto Carrillo, han visitado el mural junto a representantes de la Fundación Unicaja y Heineken España, que han patrocinado la iniciativa.

Se suma al de Marta Lapeña y sus flores y frutas coloridos en la calle Lizaderas, el de Manuel Mesa y su artesanía junto a La Alameda (calle Puerta del Ángel) y el salmorejo del internacional Belin en la calle Federico Mendizábal junto a Roldán y Marín.

La pipirrana de Nono del Moral representa el colofón a estas obras con las que se homenajea uno de los valores de Jaén, su gastronomía, altamente valorada y reconocida internacionalmente con sus estrellas Michelin, pero también con su importante red de establecimientos que innovan desde la tradición.

Millán ha afirmado que, en este mes y medio, 'Jaén se pinta' ha sido algo más que creación artística, ya que ha sumado a la ciudad el atractivo de sus grandes artistas trabajando en contacto con la gente en plena calle, ha concitado a más de 60 pintores de toda España en su concurso de pintura rápida, talleres infantiles y exposiciones.

Al hilo, ha destacado que "ha dado valor añadido a la ciudad" y "atractivo y razones para visitar su centro y compartir tiempo en sus establecimientos". Además, ha señalado que el apoyo del Ayuntamiento "ha sido decidido por todos los valores positivos" que 'Jaén se pinta' ha supuesto para la capital.

Por su parte, Nono del Moral ha expresado su orgullo por la acogida, el impacto y la colaboración de entidades e instituciones en este proyecto ideado por su galería y la Academia de Arte Carrillo.