Iniciativa del Pueblo Andaluz plantea que Por Andalucía y también Adelante secunden las listas de Frente Amplio el 29N

Representantes de Iniciativa del Pueblo Andaluz. - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) ha abogado por que las formaciones que concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo bajo la marca 'Por Andalucía' apoyen las candidaturas que va a impulsar la coalición denominada Frente Amplio, así como que en ellas pudieran integrarse también otras formaciones de la izquierda andaluza como Adelante Andalucía que concurrieron por separado en las citadas autonómicas de mayo.

En concreto, bajo la coalición Por Andalucía concurrieron a las últimas elecciones andaluzas Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, y la marca logró cinco escaños en el Parlamento andaluz, siendo la fuerza con menor representación en la Cámara, y por detrás de Adelante, que concurrió por separado y cuadriplicó sus escaños respecto a los comicios de 2022, pasando de dos a ocho.

En un comunicado, desde Iniciativa han explicado este viernes que su Coordinadora ha celebrado una reunión para "abordar y debatir la situación creada por la convocatoria de elecciones generales" para el próximo 29 de noviembre.

El partido ha señalado que "valora positivamente la constitución de un Frente Amplio que sea el reflejo de un gran acuerdo electoral, así como, en consonancia con lo aprobado por IdPA en el mes de junio, que se den las circunstancias para que la izquierda andaluza y andalucista tenga una presencia en el Congreso y en el Senado acorde a su fortaleza como comunidad".

Para Iniciativa del Pueblo Andaluz, el objetivo es "convertir la fuerza de la izquierda andaluza en política útil para la mayoría social de Andalucía", que "sirva para que la clase trabajadora pueda acceder a una vivienda, llegar a final de mes con tranquilidad, así como contar con unos servicios públicos fuertes".

IdPA apoya además "la movilización social y la propuesta de una huelga general por la vivienda impulsada por los sindicatos y los movimientos por el derecho a la vivienda" para el próximo 11 de noviembre.

"La clase trabajadora ha conquistado sus derechos organizándose también fuera de las instituciones, y ante la emergencia habitacional hay que sumar la fuerza de la calle a la política útil dentro de las instituciones", argumentan al respecto desde Iniciativa.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, desde IdPA sostienen que está en juego si se avanza "en derechos sociales y en el Estado de bienestar, o si, por el contrario", se le facilita "el acceso al Gobierno a unas derechas que solo piensan en hacer negocio con lo público y que desprecian las necesidades de las clases populares".

Asimismo, desde Iniciativa apuestan por "llegar a un acuerdo por la representación más amplia de la izquierda andaluza y andalucista en el Senado mediante el acuerdo promovido por la plataforma de Senadoras/es por la democracia", han agregado.

En esa línea, desde Iniciativa realizan "un llamamiento a todas las personas, colectivos y asociaciones para que se unan al Frente Amplio de Andalucía", así como convocan a "ese esfuerzo de generosidad y voluntad de acuerdo a todas las fuerzas andaluzas de izquierdas, incluida Adelante Andalucía".

"Se trata de construir un espacio electoral unitario andaluz de las izquierdas transformadoras", apuntan desde Iniciativa, formación para la que "esto no solo debe tener reflejo nominal en la marca andaluza de ese Frente Amplio, sino que tanto las candidaturas andaluzas, como el programa andaluz que las acompañe deben aprobarse desde Andalucía y por Andalucía".

Iniciativa del Pueblo Andaluz concluye apoyando que Por Andalucía sea "un espacio unitario", desde la premisa de que dicha "coalición consolidada durante las recientes elecciones autonómicas es el lugar para participar como partido en estas elecciones generales, y para defender las necesidades de las andaluzas y los andaluces", concluye el comunicado.