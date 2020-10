Iniciativa Sindical califica de "ERE al personal interino" la convocatoria de oposiciones extraordinarias en la Junta

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha asegurado este lunes durante su comparecencia en comisión en el Parlamento de Andalucía, en el marco del debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la convocatoria de un concurso de méritos para el personal interino, que las oposiciones extraordinarias de la Junta de Andalucía son "un ERE al personal interino en fraude de ley" en lugar de dar una salida a a empleados que llevan en interinidad desde la constitución de la Junta de Andalucía, 35 años.

La ILP propone que los funcionarios interinos que se consideran en fraude de ley por el abuso de la temporalidad por parte de la Admninistración autonómica tengan derecho a mantener su puesto de trabajo, a través de unas oposiciones exclusivamente por concurso de méritos, puesto que ya aprobaron exámenes de oposición pero sin plaza.

El portavoz de la asociación promotora de la ILP, David Núñez, ha lamentado que se sigan convocando oposiciones libres que provocarían su despido inmediato y sin posibilidad de reincorporación de personal con décadas de experiencia en la administración autonómica, algo que han llegado a calificar como "un ERE encubierto" de la Junta de Andalucía.

En esta situación están casi 30.000 funcionarios interinos y estatutarios temporales, con hasta 29 años de antigüedad, respecto a quienes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sostenido que se comete una ilegalidad si son despedidos antes de que se corrija el fraude de ley por abuso de la temporalidad.

La secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna, ha comparecido este lunes ante la Comisión Parlamentaria de Presidencia, Administración Pública e Interior, con la que se ha retomado la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular los derechos de los funcionarios interinos.

Luna ha sostenido que si los interinos no logran consolidar su plaza en las convocatorias extraordinarias tras décadas en la Administración no sólo perderán sus puestos de trabajo, sino que "quedarán en su mayor parte excluidos del mercado laboral, y muchos con riesgo de exclusión social", ha asegurado por medio de una nota.

"Ustedes tienen la posibilidad de tomar la decisión política valiente de solucionar una injusticia, la del personal en precario", ha afirmado Luna.

A su juicio, "es una auténtica vergüenza" que se haya perpetuado una situación fraudulenta, "incumpliendo las Administraciones Públicas todo aquello que exige a la empresa privada", por lo que animó a los grupos políticos integrantes de la Cámara andaluza a que "cojan las riendas" de este problema y "den una solución que cumpla con los objetivos de estabilizar el empleo temporal, terminando con la eterna precariedad".

La portavoz de ISA ha recalcado que los exámenes convocados no están pensados para que el personal temporal de larga duración y en fraude de ley acceda a un empleo fijo, sino que, muy al contrario, la Junta los ha diseñado como una oposición convencional e incluso se han convocado a la vez.

Un proceso de sustitución de "una persona por otra sin más", algo que contradice la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del 19 de marzo, en la que señalaba que una oposición convencional no daba una respuesta adecuada.

Luna ha denunciado la "inseguridad jurídica" que se ha creado al coincidir en paralelo "la celebración de los exámenes, la tramitación de la ILP y la aprobación por unanimidad de una moción en el Senado, por la cual se modificará la ley de Función Pública del Estado dando una salida a los interinos en fraude de ley".

EVITAR CESE FUNCIONARIOS INTERINOS HASTA LEGISLACIÓN

ISA ha pedido que no se cese a los funcionarios interinos mientras "no se legisle una medida real y efectiva para la estabilización de estos trabajadores" para evitar "la injusticia, el incremento del paro, la exclusión social, la judicialización y las indemnizaciones en unos momentos que estamos atravesando la mayor crisis económica de la historia reciente", ha aseverado Luna.

La organización sindical se ha comprometido a defender "con todas nuestras fuerzas y recursos" a este colectivo, presentando demandas por fraude de Ley, solicitando su readmisión en caso de cese así como indemnizaciones por daños, aunque han insistido en que "los tribunales no son la vía", sino la política.

Hasta la fecha ISA ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, ha cursado una Queja al Defensor del Pueblo, abierta actualmente, y ha recurrido todas las convocatorias de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria. En estas últimas pedía la suspensión de dichas convocatorias para que se esperara al resultado de la tramitación de esta ILP.

DAVID NÚÑEZ: "LA SOLUCIÓN ESTÁ EN SEDE PARLAMENTARIA"

El portavoz de los funcionarios interinos promotores de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), David Núñez, que se debate en el Parlamento de Andalucía para la convocatoria de un concurso de méritos para resolver su situación, ha afirmado este lunes que "la solución está en sede parlamentaria. Confiamos en que este Parlamento dé la respuesta que se plantea", según ha trasladado por medio de una nota

En nombre de la Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia ha participado en la sesión la trabajadora social María José Cobo González, de 53 años, que lleva trabajando en la Junta de Andalucía 13 años, "años de sacrificio personal y familiar", ha explicado.

"Pasaban los años, no no salían nuestras plazas, después de diez años sacaron un concurso de traslado y promoción interna, a sabiendas de que los interinos no podemos optar a ninguna de las opciones, y por tanto condenándonos al desempleo", ha lamentado.

Cobo ha recordado que los interinos ya aprobaron el examen de acceso en su día y que las actuales oposiciones de estabilización "no están hechas para que aprobemos, sino para echarnos a la calle, a menos que los tribunales digan lo contrario".

Por eso ha reclamado "una solución política y justa" tras considerar la ILP "la única herramienta para frenar esta regulación de empleo público disfrazada de estabilización".

Por parte de la Asociación Interinos inspectores Cuerpo A4 ha intervenido la veterinaria e inspectora de Sanidad, María Nieves Mosquera Adell, de 60 años, quien ha recordado que en los 24 años que lleva trabajando en la Junta de Andalucía ha "formado y capacitado en seguridad alimentaria a farmacéuticos y veterinarios", una experiencia y capacitación que ahora no se les valora.

"Las oposiciones de estabilización siguen realizándose, no se paralizan, y los interinos que no aprueban o tienen nota baja nos echan del cuerpo", a pesar de que en la actualidad "la situación personal y familiar no es la misma".

Ha solicitado "que se tengan en cuenta cuenta los méritos y la formación que hemos tenido, porque lo que valía antes ya no vale para el baremo".

También ha recordado que la mayoría de los interinos que están en fraude de ley accedieron a su puesto de trabajo "mediante un proceso selectivo de acceso libre, cumpliendo mérito y capacidad" y superando por tanto el proceso, pero quedándose sin plazas porque no había suficientes.