Inma Nieto (Por Andalucía): El Presupuesto para 2026 de la Junta es "una mentira más de un gobierno fracasado"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que el proyecto de Presupuestos de la Junta para el próximo año 2026 es "una mentira más de un presidente --Juanma Moreno (PP-A)-- que ha agotado su modelo y su credibilidad".

Así lo ha trasladado la también dirigente de IU en un comunicado en el que ha aseverado que "estos presupuestos no corrigen ninguno de los errores de años anteriores", y al contrario, insisten en un camino que ha fracasado".

La portavoz de Por Andalucía ha agregado que "Moreno Bonilla miente cuando habla de presupuestos históricos", porque "la realidad es que Andalucía contará con menos recursos que en 2025, y lo que pinta en los presupuestos no lo ejecuta". "Más de 5.000 millones de euros se quedan sin gastar cada año, lo que demuestra una incapacidad absoluta para gobernar", ha remachado en esa línea.

Inma Nieto ha opinado que "estamos ante los últimos presupuestos de un gobierno agotado, que ha demostrado ser incapaz de sacar todo el potencial económico y financiero de Andalucía". "No hay voluntad política para afrontar los problemas reales de la ciudadanía, como la vivienda, la sanidad o el empleo", ha criticado también.

En materia de vivienda, Por Andalucía denuncia que "el presupuesto depende en un 80% de transferencias estatales, y de lo que se pinta, apenas se ejecuta un tercio", y ha puesto de relieve que, "en 2025, solo han sido capaces de ejecutar uno de cada cuatro euros del presupuesto, como viene siendo habitual".

Sobre la sanidad, Nieto ha comentado que "Moreno Bonilla dice que el problema no es de dinero, sino de modelo, y tiene razón, porque el modelo que aplica es el del PP, 'negocio a costa de nuestros servicios públicos', que en sanidad se traduce en un aumento desproporcionado de pacientes a clínicas privadas".

Según ha agregado la portavoz de Por Andalucía, "el año que viene más de un millón de andaluces; en concreto, 1.075.445 personas, serán diagnosticadas en la sanidad privada, lo que supone un auténtico disparate".

La portavoz también ha alertado sobre los "recortes en áreas clave" como innovación educativa, medio ambiente, empleo y cooperación internacional, y en esa línea ha manifestado que "este presupuesto récord esconde recortes silenciosos que afectan directamente a la calidad de vida de los andaluces".

Finalmente, Inma Nieto ha señalado que "Moreno Bonilla gobierna para los intereses de (Alberto Núñez) Feijóo --el presidente nacional del PP-- y no para los de Andalucía", y en esa línea ha manifestado que si el presidente andaluz "aceptara la quita de la deuda, podríamos destinar más de 2.000 millones de euros a mejorar los servicios públicos, pero prefiere seguir ahondando en un modelo neoliberal que ha fracasado", según ha criticado la portavoz de Por Andalucía.