Innovasur adquiere la participación mayoritaria en Pukkart, especializada en certificación de obras de arte

Parte trasera de un cuadro con un código de Pukkart. - INNOVASUR

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Innovasur, firma tecnológica especializada en ciberseguridad, defensa y soluciones avanzadas de datos e inteligencia artificial, ha adquirido una participación mayoritaria en la empresa emergente Pukkart, centrada en certificación física y digital de obras de arte.

La operación se enmarca en "la estrategia de crecimiento inorgánico" de la citada compañía con sede principal en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), y "refuerza su apuesta por el desarrollo de tecnología propia con capacidad de escalado internacional".

"Con esta integración, Innovasur pone en marcha una nueva línea de negocio orientada a la identificación, protección y trazabilidad segura de bienes de alto valor económico y patrimonial, ampliando su posicionamiento en soluciones de confianza digital", ha explicado este martes en una nota.

Pukkart ha desarrollado una plataforma que combina sistemas avanzados de antifalsificación física con registro digital inmutable en 'blockchain' y un modelo de identidad digital autogestionada alineado con el reglamento europeo eIDAS, el RGPD y las normativas UNE en materia de identificación, interoperabilidad y conservación de bienes culturales.

Esta arquitectura tecnológica, según ha añadido, "permite vincular de forma segura el soporte físico con su representación digital, garantizando autenticidad, integridad y trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del activo".

"En un contexto marcado por el endurecimiento regulatorio en la Unión Europea sobre bienes culturales y activos de alto valor, la solución se sitúa como una herramienta preparada para responder a las nuevas exigencias de documentación, control y acreditación de origen en operaciones internacionales", ha indicado.

Al hilo, Innovasur ha considerado que "la certificación digital deja de ser una aplicación puntual para convertirse en una infraestructura estratégica de confianza, con impacto directo en la competitividad y la seguridad jurídica de distintos sectores".

EXTENSIÓN A OTROS ACTIVOS DE ALTO VALOR

Al respecto, ha precisado que, aunque la tecnología nació en el ámbito artístico, prevé extender su aplicación a industrias donde la autenticidad y la trazabilidad certificada constituyen un elemento diferencial, como la industria del lujo, los productos agroalimentarios premium, las ediciones limitadas o los bienes sometidos a regulación internacional.

En estos entornos, la protección frente a la falsificación, la garantía de origen y la interoperabilidad de datos son factores cada vez más determinantes para la reputación de marca y el acceso a mercados globales.

"La identificación digital de bienes tangibles será uno de los grandes vectores de transformación en los próximos años. Europa necesita soluciones tecnológicas propias que garanticen seguridad, interoperabilidad y cumplimiento normativo en sectores estratégicos", ha declarado el director general de Innovasur, Juan José Prieto.

La adquisición de Pukkart se integra en un modelo de crecimiento que combina desarrollo interno con la incorporación de compañías tecnológicas especializadas. Algo que ha permitido a la firma andaluza "consolidar un portfolio diversificado" con presencia en defensa, ciberseguridad, infraestructuras críticas y analítica avanzada de datos.

Con esta operación, según ha destacado, "incorpora una capacidad diferencial en tecnologías vinculadas a la confianza digital y la protección de activos, reforzando su hoja de ruta hacia soluciones de mayor valor añadido y proyección europea".