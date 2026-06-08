Innovasur cierra 2025 con un facturación de 40 millones y una plantilla de 400 profesionales

El CEO de Innovasur, Juanjo Prieto - INNOVASUR

MENGÍBAR (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Innovasur --tecnológica española especializada en inteligencia artificial, gestión del dato y ciberseguridad--, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 40 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30 por ciento respecto al año anterior. Además, la plantilla se sitúa ya en 400 profesionales.

Este incremento consolida la evolución de la compañía en los últimos años, marcada por una estrategia centrada en el desarrollo de soluciones soberanas de IA basadas en modelos de lenguaje natural asociados a plataformas de datos y una cartera de servicios especializados de ciberseguridad.

El avance, según se ha informado desde la propia compañía con sede en Mengíbar (Jaén), se apoya, también, en su diversificación hacia sectores estratégicos como defensa y telecomunicaciones.

"Desde 2022 hemos cuadruplicado el tamaño de la compañía gracias a un foco claro en invertir en desarrollo de tecnología soberana y soluciones de valor con capacidades de IA y ciberseguridad. Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos por toda España", ha dicho el CEO de Innovasur, Juanjo Prieto. Por lo pronto, ya tienen sede en Madrid, Murcia, Cáceres y diferentes puntos de Andalucía.

El crecimiento de la firma se apoya en tres áreas. La ciberseguridad representa actualmente el 50 por ciento de la facturación de la compañía, consolidándose como uno de los pilares del negocio mediante servicios avanzados de protección de infraestructuras digitales.

Desde su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Service Support Center, que ya alcanza los cien profesionales, ofrece soluciones de seguridad y servicios en la nube de última generación. Cuenta con las principales certificaciones de calidad y seguridad, además de mantener alianzas estratégicas con los grandes fabricantes de tecnología del mercado.

Por su parte, las soluciones de data e inteligencia artificial suponen aproximadamente el 35 por ciento de los ingresos, impulsadas por el desarrollo de plataformas propias orientadas a la gestión inteligente de datos y la toma de decisiones.

En este ámbito, Innovasur es uno de los referentes en España en la creación de tecnología para ciudades inteligentes, gracias a su plataforma CityBrain que permite integrar información de múltiples fuentes y transformarla en inteligencia para la gestión de territorios y servicios urbanos.

El resto de la actividad de la compañía corresponde a servicios gestionados y operaciones de BPO tecnológico, completando un modelo de negocio basado en soluciones digitales integrales para organizaciones públicas y privadas.

La firma mantiene, además, su apuesta por la innovación. Durante el último ejercicio, Innovasur ha conseguido tres proyectos de I+D+i financiados por organismos como el CDTI y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), orientados al desarrollo de soluciones innovadoras donde se incluyen tecnologías disruptivas como modelos predictivos para gemelos digitales, aprendizaje automático o razonadores en campos tan críticos y experimentales como la detección de incendios o los enjambres de drones.

En paralelo, durante 2025 ha incorporado tres startups tecnológicas a su perímetro empresarial: Ward, una app que recoge evidencias de violencia de género legalmente válidas gracias al blockchain; DemetrIA Agritech, digitalizador de explotaciones agrícolas; y Pukkart, para la certificación de autenticidad y titularidad de obras de arte.

De cara a 2026, prevé mantener su ritmo de crecimiento, introduciéndose en nuevos sectores como el de la salud y reforzando su expansión en el mercado nacional. En los próximos dos años espera incrementar su cifra de negocio un 50 por ciento.

"Seguiremos invirtiendo en tecnología soberana y el fortalecimiento del talento para consolidar nuestro posicionamiento en inteligencia artificial y ciberseguridad, y seguir acompañando a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital", ha dicho Prieto.

En este punto, ha indicado también que están incorporando perfiles senior de grandes empresas tecnológicas, lo que les ayudará a "acelerar" su trayectoria.