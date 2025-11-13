Innovasur presenta su plataforma Semantic CityBrain y sus soluciones de Computer Vision con motivo del Congreso de IA

El CEO de Innovasur, Juan José Prieto, a la derecha en la imagen, recibe a las autoridades en el expositor del III Congreso de IA de Andalucía junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y, a su derecha, el consejero de Industria, Jorge Paradela - INNOVASUR

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Innovasur ha participado activamente en el III Congreso de Inteligencia Artificial (IA) de Andalucía, organizado por la Agencia Digital de Andalucía esta semana en el Palacio de Congresos de Granada, aprovechando la ocasión para presentar su plataforma Semantic CityBrain y sus soluciones de Computer Vision.

Bajo el lema 'Connecting Worlds. Transforming Realities', el evento se ha consolidado como un punto de encuentro clave para "compartir conocimiento, debatir sobre los retos éticos y descubrir las últimas soluciones innovadoras en torno a la inteligencia artificial", según ha informado la empresa en una nota de prensa.

Durante el evento, Innovasur presentó los avances de Semantic CityBrain, su solución tecnológica que combina razonamiento semántico, procesamiento del lenguaje natural y modelos avanzados de IA para "optimizar la gestión y la toma de decisiones en entornos urbanos".

La plataforma incorpora un asistente conversacional capaz de "analizar información compleja mediante lenguaje natural, ofreciendo respuestas contextualizadas y explicativas basadas en ontologías, grafos de conocimiento y algoritmos de IA".

Semantic CityBrain es un ecosistema diseñado para "adaptarse a cualquier territorio, por complejo que sea, y dotarlo de sentido común a través del análisis inteligente de datos, impulsando ciudades más eficientes, sostenibles y conectadas".

En su expositor, la compañía ha recibido la visita institucional de autoridades como la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia granadina, Antonio Granados; y la diputada provincial de Transparencia, Recursos Humanos y Administración Electrónica, Mónica Castillo de la Rica.

También han pasado por el expositor el delegado territorial de Economía y Hacienda de la Junta en Granada, Gumersindo Fernández; y el teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación de la capital granadina, Vito Epíscopo.

Durante el encuentro, los representantes institucionales pudieron conocer de primera mano los últimos desarrollos de la plataforma Semantic CityBrain y sus aplicaciones en la gestión urbana inteligente.

Asimismo, el director de IA & Data en Innovasur, Jesús Morata, participó en la mesa redonda 'La importancia del dato y su aplicación en la IA', junto al CTO de Cívica, Manuel Muñoz, y la consultora senior en gestión del cambio en Babel, Olga Fernández, donde destacó el papel del dato como elemento central en la construcción de entornos digitales más eficientes, sostenibles y conectados.

Además de su papel como patrocinador, Innovasur mostró también sus soluciones de Computer Vision, capaces de "interpretar imágenes y vídeos mediante técnicas de aprendizaje profundo". Estas herramientas permiten "detectar, clasificar y seguir objetos en tiempo real, con aplicaciones en ámbitos como la seguridad ciudadana, la movilidad, la automatización industrial o la gestión urbana inteligente".

El congreso ha reforzado según Innovasur el posicionamiento de Andalucía como referente en IA y pone de manifiesto el compromiso de la región con la innovación, la colaboración público-privada y el impulso de un modelo tecnológico sostenible.