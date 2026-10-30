Inserta Empleo acerca el emprendimiento inclusivo a Andalucía de la mano de dos empresarias con discapacidad. - INSERTA EMPLEO

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rocío Pallarés, que convive con una lesión en las manos y dolor crónico, y María Jesús Jiménez, con una limitación en el habla que dificulta su comunicación, han compartido en Sevilla cómo lograron convertir sus proyectos en negocios propios. Sus testimonios han centrado una nueva jornada organizada por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE especializada en la formación y el empleo de las personas con discapacidad, para fomentar el emprendimiento inclusivo y acercar recursos y oportunidades a quienes desean emprender.

Sus historias han protagonizado el último de los 'Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía', cofinanciado por la Unión Europea y celebrado en el Hotel Sevilla Center. La iniciativa ha puesto el broche final a un recorrido por Andalucía desarrollado durante los últimos meses para conectar a personas emprendedoras con instituciones, organizaciones empresariales y profesionales capaces de impulsar sus proyectos, ha recogido Inserta Empleo en una nota.

Pallarés y Jiménez han participado en el espacio 'Historias que inspiran', dedicado a experiencias reales de emprendimiento. A través de sus relatos, han puesto rostro a una de las principales cuestiones abordadas durante el encuentro: cómo favorecer que las personas con discapacidad puedan transformar una idea en una actividad profesional propia. Ambas empresarias han compartido los desafíos y logros vividos al frente de sus proyectos, aportando una visión cercana y práctica a una jornada impulsada por Inserta Empleo para orientar, conectar y acompañar a las personas con discapacidad interesadas en emprender.

Su participación ha puesto de relieve la importancia de contar con apoyos, herramientas y redes de colaboración que faciliten el desarrollo de iniciativas empresariales sostenibles. El director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado, ha explicado que la entidad ha consolidado un programa de emprendimiento para ayudar a las personas con discapacidad a transformar sus iniciativas de negocio en proyectos sostenibles.

Este acompañamiento se articula mediante una red de asesores, mentores, consultores, dinamizadores de emprendimiento y expertos que prestan apoyo en las distintas fases del proyecto. A ello se suma la creación de redes de colaboración que permiten conectar a las personas emprendedoras con otros profesionales y entidades.

La búsqueda de financiación constituye otra de las áreas de trabajo. Según ha señalado López Aguado, Inserta Empleo asesora sobre las líneas propias de Fundación ONCE y sobre los recursos de otras entidades que sean compatibles con estos programas, para facilitar el acceso a las opciones disponibles. El director ha destacado que estos encuentros buscan aumentar el interés por el emprendimiento inclusivo y contribuir a una sociedad más igualitaria y diversa, en la que las personas con discapacidad encuentren oportunidades para desarrollar sus iniciativas.

El programa ha abordado cuestiones prácticas como la viabilidad de una idea, la financiación, la comunicación y la creación de redes de apoyo. Isabel Velasco, cofundadora de Coaching for Business, ha tratado el papel de la innovación y la creatividad en el desarrollo de negocios sostenibles. Por su parte, representantes de Andalucía Emprende, la Universidad de Sevilla e Inserta Empleo han compartido recursos para acompañar a quienes quieren iniciar una actividad por cuenta propia.

La Confederación de Empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio de Sevilla, la Asociación de Mujeres Empresarias Sevillanas y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla han participado en una mesa centrada en la colaboración y la generación de oportunidades. El marketing digital, las redes sociales y la visibilidad empresarial han centrado la intervención de Emilio Almagro, CEO de Andar Creative. Mertxe Idoate, cofundadora de Coaching for Business, y Yolanda Sutil, coordinadora de Emprendimiento de Fundación ONCE, han abordado los recursos de financiación y crecimiento. En Sevilla concluye un ciclo que ha buscado fomentar la cultura emprendedora entre las personas con discapacidad, facilitar su incorporación al mercado laboral por cuenta propia y reforzar la colaboración entre las entidades que pueden acompañarlas.