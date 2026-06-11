Inserta Empleo impulsa el espíritu emprendedor de las personas con discapacidad en Andalucía. - INSERTA EMPLEO

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha presentado este jueves por la mañana en Córdoba un ciclo de encuentros que se desarrollará a lo largo de 2026 en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de impulsar el emprendimiento entre las personas con discapacidad, y reforzar la cultura emprendedora en toda la comunidad autónoma.

Según ha informado Inserta Empleo en una nota, las jornadas, cofinanciadas por la Unión Europea, y diseñadas con un enfoque divulgativo y participativo, tienen como finalidad "fomentar la cultura emprendedora y animar a las personas con discapacidad a crear y desarrollar sus propios proyectos empresariales".

La iniciativa bajo el nombre 'Encuentro para el impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía', arranca en Córdoba el próximo 29 de junio, y continuará posteriormente por el resto de provincias andaluzas.

Asimismo, la presentación ha contado con la participación de la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, y el director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado.

En este sentido, López Aguado ha destacado que "tenemos que poner en valor a los emprendedores con discapacidad que ya son casos de éxito". Además "queremos visibilizar ese talento y ese emprendimiento para animar a otras personas con discapacidad a dar el paso". Por tanto, desde Inserta Empleo "trabajamos para acompañarlas, valorar sus ideas y ayudarles a desarrollar sus proyectos a través de planes de viabilidad". Con ello, "contribuimos a construir un mundo más igualitario, más diverso y verdaderamente inclusivo".

Por su parte, Aguilar, ha destacado "la necesidad de estos encuentros ya que el mundo del emprendimiento a veces da miedo y hay que conocer la experiencia de otras personas que ya han pasado por ese camino". Así, Copé ha recordado que "Inserta Empleo Andalucía está especializada en la formación y la inclusión laboral para personas con discapacidad con más de 25 años de experiencia". Además, ha señalado que "siempre creando vínculos con las instituciones y actores locales para dinamizar el ecosistema emprendedor desde la creación de sinergias".

No obstante, estos encuentros pretenden "fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, entidades sociales, organizaciones empresariales y agentes económicos para generar sinergias que favorezcan la inclusión laboral y el emprendimiento sostenible". Asimismo, buscan "contribuir a la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que todavía dificultan el acceso de las personas con discapacidad al ámbito empresarial".

A lo largo de las distintas jornadas, los participantes podrán profundizar en aspectos clave para el desarrollo de sus iniciativas, como la innovación, la creatividad, las herramientas de comunicación, las oportunidades de financiación o la identificación de nuevos nichos de mercado. También tendrán la oportunidad de conocer recursos, programas de apoyo y experiencias de éxito impulsadas por entidades que "forman parte del ecosistema emprendedor andaluz".

Igualmente, los encuentros servirán como espacios de conexión entre emprendedores, empresas, administraciones y organizaciones de apoyo, "favoreciendo la creación de redes de colaboración y nuevas oportunidades de desarrollo profesional". Tras su paso por Córdoba, la iniciativa llegará a Jerez el 30 de junio, Huelva el 1 de julio, Almería el 29 de septiembre, Málaga el 30 de septiembre, Granada el 15 de octubre, Jaén el 27 de octubre y Sevilla el 29 de octubre, configurando una programación que permitirá "extender el impulso al emprendimiento inclusivo por toda Andalucía".

FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad, que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas "los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir". Todo ello, "sin coste alguno".

Por último, la actividad de Inserta Empleo se enmarca en la ejecución y gestión del Programa Estatal de Empleo Juvenil y del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para "incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad".