Inserta Empleo inaugura en Córdoba los Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía

Inauguración en Córdoba de los Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía. - INSERTA EMPLEO

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación Once para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha celebrado este lunes en Córdoba el primero de los 'Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía', una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que recorrerá las ocho provincias andaluzas con el objetivo de promover el emprendimiento como una alternativa real de acceso al empleo para las personas con discapacidad.

Según ha indicado la entidad en una nota, a la cita, celebrada en el Hotel Córdoba Center, han asistido el director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López; la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé.

Además, el evento ha contado con representación por parte de entidades empresariales, organizaciones vinculadas al emprendimiento y personas con discapacidad interesadas en desarrollar una idea de negocio o consolidar sus proyectos empresariales.

El director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, ha resaltado durante su intervención que cualquier persona con discapacidad tiene la oportunidad de emprender, independientemente de sus condiciones y circunstancias, aportándole los apoyos necesarios. El encuentro ha servido como espacio de reflexión, formación y creación de alianzas para avanzar hacia un ecosistema emprendedor más accesible, diverso e inclusivo.

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones clave para el desarrollo de proyectos empresariales sostenibles, como la innovación, la creatividad aplicada a los negocios, las estrategias de comunicación y marketing digital, el acceso a la financiación o la generación de redes de apoyo que permitan a las personas emprendedoras convertir sus ideas en iniciativas viables y competitivas.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el análisis de los retos que todavía encuentran las personas con discapacidad a la hora de emprender. Representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales y entidades especializadas han coincidido en la importancia de eliminar barreras físicas, sociales y culturales, así como de fortalecer la colaboración entre instituciones para favorecer la inclusión laboral y el desarrollo económico de este colectivo.

La jornada también ha permitido visibilizar experiencias reales de emprendimiento lideradas por personas con discapacidad. Sus testimonios han puesto de relieve el talento, la capacidad de innovación y la resiliencia de quienes han logrado convertir una idea en un proyecto empresarial consolidado, contribuyendo además a inspirar a otras personas que contemplan el autoempleo como una oportunidad de futuro.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent Cruz, ha resaltado que el encuentro de este lunes habla de "personas con talento, ideas, capacidades y ganas de construir su propio futuro. Hablar de emprendimiento inclusivo es hablar de autonomía, de confianza, de posibilidad, de que una idea se convierta en un proyecto de vida".

Los Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía nacen con la vocación de fortalecer la cultura emprendedora entre las personas con discapacidad y crear espacios de colaboración entre administraciones, empresas, entidades sociales y agentes económicos. Además, buscan favorecer la creación de redes de apoyo que faciliten nuevas oportunidades de desarrollo profesional y contribuyan a una sociedad más igualitaria e inclusiva.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé, ha hecho hincapié en la importancia de que todas las instituciones, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y Universidad, estén "trabajando juntas para apoyar el emprendimiento inclusivo".

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irena Aguilera, ha explicado que "estamos en una realidad en la que se busca dar herramientas para que las personas sean quienes tengan su propia calidad de vida y tomen sus decisiones".

Tras su paso por Córdoba, la iniciativa continuará su recorrido por el resto de provincias andaluzas con el objetivo de extender este impulso al emprendimiento inclusivo a todo el territorio.