El Instituto de la Grasa del CSIC, segundo año como coordinador del proyecto europeo M2ex

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Grasa, centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el encargado de coordinar el proyecto europeo M2ex 'Exploiting metal-microbe applications to expand the circular economy'. Se trata de un proyecto de formación de doctorandos financiado por la Comisión Europea (CE) y Research Executive Agency (REA), bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e Innovative Training Networks (ITN) del programa marco europeo de Investigación Horizonte 2020.

La tipología de este proyecto se denomina European Joint Doctorate. La finalidad del mismo es que los jóvenes investigadores o Early-Stage Researchers obtengan una tesis doble entre dos universidades de prestigio en la Unión Europea. Este proyecto es coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas- Instituto de la Grasa de Sevilla, liderado por Fernando G. Fermoso y por la gestora del proyecto, Ana Cruz Trujillo, del grupo de Bioprocesos Aplicados a la Economía Circular dentro del Departamento de Biotecnología de Alimentos.

Gracias a este programa, según se indica en nota de prensa, la Comisión Europea pretende reforzar así el inicio de la carrera investigadora, para dotar a los estudiantes de mejores habilidades en investigación y habilidades transversales. De esta manera, aumentarán sus opciones de empleabilidad y, con titulación de doctorado doble, les permitirá estar más cualificados para su futuro inmediato, tanto en la academia como en la industria.

Los colaboradores que participan en el proyecto son los siguientes: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, University of Ireland Galway, University of Porto, University of Limoges y University of Naples Federico II. La contribución total de la Comisión Europea es de 3.898.833,48 euros, bajo una propuesta de duración de 48 meses, desde marzo de 2020 hasta agosto de 2024. En estos momentos, el proyecto acaba de cumplir sus dos primeros años.

Dicho proyecto incorpora a 15 doctorandos, tres doctorandos contratados por cada entidad, de las ramas de ingeniería, química, ciencias ambientales, biología y matemáticas, para desarrollar la tesis doctoral en dos universidades durante 36 meses. El tópico común es el de la economía circular. En concreto, proporcionar un programa de formación de doctorado completo a una nueva generación de investigadores líderes sobre la gestión de metales en la bioeconomía europea del siglo XXI.

El programa MSCA está abierto a cualquier nacionalidad. Hay doctorandos de nacionalidad chilena, portuguesa, nepalesa, congoleña, griega, francesa, egipcia, iraní, india, argentina, italiana y española. "Es un proyecto multicultural, internacional e intersectorial, lo que hace que se refuerce no solo la red, si no el Espacio Europeo de Investigación", explica Ana Cruz, gestora del proyecto.

El CSIC ha contratado a las investigadoras Parvin Hasani Zadeh, de Irán; Ailén Mª Florencia Soto, de Argentina y Susan George, de la India.

Próximamente tendrá lugar un Workshop en modelado matemático, así como otro de Comunicación de ciencia para la sociedad, en Nápoles, Italia. Además, los doctorandos están participando en conferencias científicas y seminarios, están realizando cursos de diversas materias y han podido compartir sus avances en eventos divulgativos como ferias de la ciencia y en la Noche Europea de los Investigador@s.