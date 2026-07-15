Interrumpida la circulación ferroviaria entre Aznalcázar-Pilas y Carrión en la línea Sevilla-Huelva por un incendio

Tren en una estación. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en la noche de este miércoles, 15 de julio, de que la línea ferroviaria que conecta los municipios sevillanos de Aznalcázar y Pilas, así como con Carrión de los Céspedes, en el marco de la línea Sevilla-Huelva se encuentra interrumpida.

Según ha detallado Adif en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, esta incidencia deriva de un incendio originado en una zona próxima a la estructura.

Por el momento, los técnicos de Adif se encuentran trabajando en este accidente para solucionar la incidencia y normalizar la circulación ferroviaria lo antes posible.