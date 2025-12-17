Intervenidas casi 6.900 plantas de marihuana en diez días en un dispositivo especial en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Cultivo de marihuna desarticulado por la Guardia Civil, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en Pinos Puente, en el área metropolitana de Granada, un plan de intensificación de servicios ejecutado entre los días 18 y 27 de noviembre de 2025 en el marco del que se intervinieron casi 6.900 plantas de marihuana en 14 centros de producción, así como cuatro armas de fuego. Hay 175 investigados y un total de 173 enganches ilegales a la red de suministro eléctrico han sido neutralizados.

Ha sido, según ha informado la Guardia Civil este miércoles en una nota de prensa, una operación de alto impacto integrada por unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e Información junto con otras de reserva.

Se ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de las comandancias de Almería, Jaén y Málaga. Uno de los objetivos prioritarios del operativo ha sido "restablecer el principio de autoridad y garantizar condiciones de seguridad tanto objetiva como subjetiva para la población", han detallado desde la Benemérita.

Este despliegue no constituye una actuación aislada, sino que se enmarca en una estrategia sostenida en el tiempo para "dar respuesta a una problemática delincuencial específica, reforzada previamente mediante órdenes operativas de intensificación en la zona". La activación del dispositivo se adoptó tras el análisis de la situación y fue abordada en la Junta Local de Seguridad celebrada el 14 de noviembre en el Ayuntamiento de Pinos Puente, iniciándose el plan apenas cuatro días después.

Durante los diez días de operación se ejecutaron 84 dispositivos operativos en las vías públicas, una media de ocho diarios en franjas horarias críticas. Esta presión preventiva permitió la identificación de 539 personas y el control de 384 vehículos, reforzando el efecto disuasorio en accesos y zonas de especial conflictividad.

La actuación ha permitido instruir diligencias por 188 delitos relacionados principalmente con supuestos de cultivo y tráfico de drogas, defraudación eléctrica, tenencia ilícita de armas y contra el patrimonio.

Se han llevado a cabo diez entradas y registros con mandamiento judicial, se han desmantelado 14 centros de producción de marihuana, en los que se han aprehendido de 6.848 plantas de cannabis sativa, se han detectado y neutralizado un total de 173 enganches ilegales a la red de suministro eléctrico y se han incautado cuatro armas de fuego. El balance total de detenidos e investigados en relación con la presunta comisión de ilícitos detectados asciende a un total de 175 personas.

Los agentes han formulado un total de 121 denuncias administrativas, principalmente en materia de seguridad vial, además de denuncias por tenencia o consumo de drogas, reglamento de armas y otras infracciones.

En el marco del dispositivo se desarrollaron actuaciones relevantes contra la denominada "industria" del cultivo 'indoor' y la defraudación masiva de fluido eléctrico, con apoyo para garantizar la seguridad de los técnicos de la compañía eléctrica durante sus trabajos. Se detectaron 77 fraudes eléctricos activos y se retiraron más de 2.200 metros de cableado ilegal.