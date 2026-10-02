Intervenidas más de 7.300 plantas de marihuana y cinco armas de fuego en cuatro días en la provincia de Granada

En una de las actuaciones se hallaron tres armas cortas de fuego con sus cargadores ocultas en el interior de una hormigonera en la vía pública. Frente al lugar, en una vivienda, se encontró un acceso oculto a una plantación 'indoor' con 400 plantas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Granada entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre numerosas actuaciones contra el cultivo, elaboración y tráfico de marihuana, que se han saldado con la intervención de 7.382 plantas de cannabis, más de 15 kilogramos de cogollos y sumidades floridas de marihuana, cinco armas de fuego y abundante munición.

Durante estos cuatro días, las distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada han practicado 48 entradas y registros en inmuebles y terrenos de 15 localidades: Cogollos Vega, Deifontes, Caniles, Huéscar, Ogíjares, Dúrcal, Restábal, Las Gabias, Huétor Tájar, Valderrubio, Íllora, Fuente Vaqueros, Atarfe, Pinos Puente y Castilléjar.

Como resultado de las actuaciones, 17 personas han sido detenidas y otras 36 investigadas por su presunta participación en delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones ni la identificación de otras personas presuntamente relacionadas con los inmuebles y cultivos investigados.

Además de las 7.382 plantas de cannabis, los agentes han intervenido aproximadamente 15,4 kilogramos de cogollos y sumidades floridas de marihuana, abundante material destinado al cultivo intensivo en interior, numerosas joyas y relojes y una importante cantidad de munición.

Una de las actuaciones más significativas se ha desarrollado este pasado jueves en Pinos Puente, donde los agentes descubrieron sofisticados sistemas de ocultación utilizados tanto para esconder armas de fuego como para mantener fuera de la vista una plantación intensiva de marihuana.

En la vía pública fueron localizadas tres armas cortas de fuego, cada una con su correspondiente cargador, ocultas en el interior de una hormigonera. Junto a las armas se encontraron varias cajas de munición con alrededor de 150 cartuchos, a falta del recuento definitivo.

Frente al lugar donde se encontraba la hormigonera, la Guardia Civil registró una vivienda en cuya cocina los agentes descubrieron un acceso completamente oculto bajo una alacena.

Tras ese acceso se encontraba un zulo acondicionado para el cultivo intensivo de marihuana, en cuyo interior se localizaron aproximadamente 400 plantas de cannabis.

El hallazgo resulta especialmente significativo por el grado de ocultación utilizado: mientras las armas permanecían escondidas dentro de una hormigonera situada en la vía pública, el acceso al cultivo se encontraba camuflado bajo el mobiliario de la cocina de una vivienda situada justo enfrente.

En otra de las actuaciones desarrolladas durante la semana, la Guardia Civil intervino una escopeta del calibre 12 y una pistola Glock 17, además de alrededor de 500 cartuchos de munición.

A dos de las personas detenidas se les atribuye también un presunto delito de tenencia ilícita de armas, y sobre una de ellas pesaba además una requisitoria judicial en vigor.

La Guardia Civil mantiene abiertas las correspondientes investigaciones para determinar el origen de las armas intervenidas y comprobar su posible vinculación con otras actividades delictivas.

En el marco de otra investigación, los agentes interceptaron en Almuñécar un vehículo en cuyo interior localizaron aproximadamente seis kilogramos de cogollos secos de marihuana.

Durante el registro del vehículo fueron intervenidos asimismo dos equipos de radio de largo alcance, guantes de la Guardia Civil y una placa falsa de Policía. El ocupante del vehículo fue detenido.

Las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades territoriales y de investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, con la participación y apoyo, en función de las necesidades de cada dispositivo, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), el Equipo Cinológico, el Equipo Pegaso y patrullas territoriales.

Desde el cuerpo armado destacan que el elevado número de actuaciones desarrolladas en apenas cuatro días refleja el esfuerzo operativo que la Guardia Civil mantiene en la provincia de Granada frente a los cultivos ilegales de cannabis y las actividades delictivas vinculadas a ellos.

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de determinar la participación de todas las personas relacionadas con los cultivos intervenidos, localizar a otros posibles responsables y esclarecer el origen y la eventual vinculación de las armas de fuego localizadas con otros hechos delictivos.