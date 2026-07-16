Intervenidos 31 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo en la feria de Montilla (Córdoba)

Agentes de la Guardia Civil durante una de las inspecciones. - GUARDIA CIVIL

MONTILLA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos de control establecidos con motivo de la celebración de la feria del Santo de Montilla (Córdoba), ha desarrollado, junto a inspectores de salud de la Junta de Andalucía, una campaña de inspección en casetas y establecimientos ambulantes de alimentación con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes que se ha saldado con la intervención de 31 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

Según informa la Guardia Civil, las inspecciones, realizadas por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), del Destacamento de Fiscal y Fronteras e inspectores sanitarios, han permitido comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene alimentaria, las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, la inscripción en los registros sanitarios correspondientes y la correcta información facilitada a los consumidores.

Durante las inspecciones se detectaron diversas irregularidades relacionadas con deficiencias higiénico-sanitarias, la ausencia de registros de control de temperaturas, sistemas de autocontrol y formación en manipulación de alimentos, así como incumplimientos en materia de trazabilidad y etiquetado de productos alimenticios.

Entre las actuaciones practicadas destaca la localización de un congelador destinado al almacenamiento de alimentos que presentaba unas deficientes condiciones higiénicas. Asimismo, la falta de acreditación de la trazabilidad y las deficientes condiciones de conservación de diversos productos cárnicos obligaron a la intervención cautelar y posterior destrucción de 31 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano, entre ellos pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

Por otra parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

Como resultado de las inspecciones, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes por presuntas infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Estas actuaciones se enmarcan en la colaboración permanente entre la Guardia Civil, ayuntamientos y la Junta de Andalucía, para reforzar los controles durante eventos de gran afluencia de público y garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública.