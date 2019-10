Interventor señala que Invercaria en sus cinco primeros años perdió "progresivamente" el 50% de su capital

Publicado 22/10/2019 15:32:01 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fase pericial del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, ha continuado este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración del interventor territorial adjunto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que analizó la sociedad pública de capital riesgo quien ha señalado que Invercaria en sus cinco primeros años perdió "progresivamente" el 50 por ciento de su capital social.

En su declaración, este perito, que desarrolló el análisis de Invercaria por petición judicial, ha indicado que cuando estudió a esta sociedad pública pudo "constatar" que de 2005, cuando se constituyó Invercaria, hasta 2010, ésta sufrió "un deterioro progresivo de su capital social" llegando a perder "hasta el 50 por ciento" del mismo.

En este sentido, ha apuntado que faltan conocer "determinadas variables" para señalar que ha habido "menoscabo de fondos públicos" en Invercaria --los fondos se proveían por parte de la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- si bien ha asegurado que "sin duda" lo que ha habido en Invercaria es una "falta de recuperación de las inversiones" toda vez que "no se ha recuperado o restituido" gran parte de los préstamos concedidos así como que "no se han cobrado" los intereses generados.

De esta manera, el interventor ha indicado que esto podría suponer una infracción de la Orden de Incentivos y de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) toda vez que se pudieran haber concedido préstamos a empresas "de las que no se había certificado la viabilidad económica, financiera y tecnológica" de éstas.

Por otra parte, ha declarado ante la Sala la perito experta en inversiones de capital riesgo que analizó las inversiones realizadas por Invercaria sujetas a investigación judicial. Así, con respecto al préstamo participativo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, ha señalado que esa inversión se hizo en una empresa "que perdía dinero" y "acumulaba deudas" desde que su fundación.

En ese aspecto, ha señalado que en 2009, cuando se concedió el referido préstamo de 100.000 euros, fue el año en el que Tatis "registró" mayor número de deudas lo que motivó, finalmente, a que fuera liquidada en concurso el año siguiente.

Con respecto al encaje de Aceitunas Tatis para realizar un inversión de capital riesgo, la perito ha manifestado que "depende del enfoque" --si responde a valores estratégicos en lugar de tecnológicos-- se pudiera considerar a la empresa olivarera susceptible de ese tipo de inversión. Así, ha señalado que, en cuanto al encaje de Invercaria, Tatis podría optar a una inversión de 'capital de semilla' de esa entidad pública al haber presentado la solicitud "en sus cinco primeros años de vida" si bien no tenía encaje en la inversión destinada a las 'start up' "ya que no era una empresa de carácter tecnológico o innovador".