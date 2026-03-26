La investigación apunta que el cadáver del arroyo de Córdoba pertenece a un desaparecido hace un mes

Archivo - Entrada del Instituto de Medicina Legal con agentes de la Policía. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pesquisas de la investigación sobre el cadáver de un varón hallado el martes en avanzado estado de descomposición, junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca, en el término de Córdoba capital, apuntan a que pertenece al hombre de 58 años desaparecido hace un mes del cercano barrio del Guadalquivir.

Así lo han avanzado fuentes cercanas al caso, que han destacado que los forenses están pendientes de la identificación por huella para confirmar plenamente que se corresponde con dicho varón, cuyo cuerpo no presenta signos de violencia, según los primeros trabajos en el Instituto de Medicina Legal.

Al respecto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, después de que pasadas las 14,00 horas del martes un particular alertó del hallazgo y en un primer momento se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que, tras localizar el cuerpo y comprobar que se encontraba en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, se lo comunicaron a ellos y custodiaron el cadáver hasta que se personaron los efectivos y se hicieron cargo del caso.

En este sentido, han trabajado en el lugar los agentes de Policía Nacional y Local, Guardia Civil, así como los bomberos, al tiempo que han abierto las diligencias correspondientes para identificar el cadáver y esclarecer las causas de la muerte.

En concreto, el desaparecido responde a las iniciales de J.V.E., de 58 años y 1,70 metros de estatura, que se desplazaba habitualmente en bicicleta, según la descripción de la asociación SOS Desaparecidos.