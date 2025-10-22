Investigada una mujer en Córdoba acusada de vender relojes, carteras y bolsos falsos causando daños por 27.000 euros

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial, tras supuestamente vender relojes, carteras y bolsos falsificados, causando daños en este caso por más de 27.000 euros.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes, dentro de los servicios que realiza en la provincia a través del servicio de Fiscal y de Fronteras contra la comisión de hechos delictivos contra la propiedad intelectual, tales como la falsificación de la marca, el diseño, etc., observó en una empresa de paquetería de la provincia varios envíos sospechosos, por lo que decidieron inspeccionarlos.

Tras inspeccionar varios paquetes que provenían del mismo remitente, localizaron en su interior nueve relojes con anagrama marca Rolex; tres relojes con anagrama marca Patek Philippe, un reloj con anagrama marca Hublot, dos carteras con anagrama marca Louis Vuitton y dos bolsos con anagrama marca Louis Vuitton.

Ante ello, se inició una investigación que, por la diversidad de los objetos aprehendidos, las distintas marcas implicadas y la calidad de las falsificaciones, resultó muy compleja, fruto de la cual se comprobó que se trataba de falsificaciones, ascendiendo la valoración de la totalidad de los perjuicios causados a las distintas marcas de unos 27.675 euros.

La Guardia Civil, una vez obtenidos los indicios suficientes, e identificada a la persona que había remitido los objetos, procedió a su investigación como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial. Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.