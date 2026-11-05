Tres investigados por furtivismo en Arroyo Frío (Jaén) tras intervenirles varias cabezas y un arma

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Jaén ha investigado a tres personas, con edades comprendidas entre los 21 y los 52 años, como presuntas autoras de un delito contra la fauna. Los implicados fueron interceptados cuando presuntamente cazaban sin autorización en un espacio protegido de Arroyo Frío (Jaén) y en época de veda.

La actuación se desencadenó en el marco de un servicio de control de las actividades de furtivismo llevado a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de La Puerta de Segura. Durante el dispositivo, los guardias civiles identificaron a los ocupantes de dos vehículos en las proximidades de Arroyo Frío.

Al proceder al registro de los vehículos, los agentes intervinieron un arma de caza --una carabina del calibre 22LR-- y un visor óptico. Asimismo, se incautaron de tres cabezas de gamo, una cabeza de ciervo, dos cabezas de jabalíes y un gamo despiezado.

Tanto las diligencias instruidas por el instituto armado como los efectos intervenidos durante la operación ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.