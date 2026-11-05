El Parque Natural del Estrecho (Cádiz) visibiliza con unas jornadas su riqueza natural y el desarrollo sostenible

Un stand de las Jornadas de Productos y Productoras del Parque Natural del Estrecho en Tarifa - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El albergue de Inturjoven Algeciras-Tarifa ha acogido un año más las Jornadas de Productos y Productoras del Parque Natural del Estrecho, una iniciativa que este año cumple su quinta edición y con la que se promociona la riqueza natural de este espacio, al tiempo que se aboga por un modelo económico sostenible que compatibilice un desarrollo empresarial con la conservación de los valores ecosistémicos de este paraje.

Las jornadas, enmarcadas en la conmemoración del Día de la Empresa en Andalucía, se han desarrollado de la mano de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la dirección del Parque Natural del Estrecho e Inturjoven, como ha indicado la Junta en una nota.

Son diversas las empresas que han montado expositores con el objetivo de difundir los productos y servicios que se ofrecen en este enclave natural, lo que supone un ejemplo de integración de los valores tradicionales en economía local ligada al empleo verde.

Durante las jornadas se han abordado temas como las ayudas y oportunidades que hay para empresas y productoras, el servicio de apoyo a la creación y consolidación empresarial, o la importancia del distintivo de calidad Marca Parque Natural de Andalucía.

Igualmente, empresas como Soul of the Woods Microgreens, el Cabrero de Bolonia y la OPP78 han tenido ocasión de trasladar su labor a todos los asistentes.

A través de las Jornadas de Productos y Productoras se quiere seguir impulsando una actitud de respeto y conservación de la riqueza ecológica y cultural por parte de los habitantes de los municipios que forman parte del Parque Natural, así como acercar la realidad social, natural y económica del espacio natural protegido al sector empresarial y social, haciéndoles partícipes de las iniciativas empresariales, los problemas ambientales, tomando conciencia y realizando propuestas en la gestión y fomentando sinergias entre las actividades empresariales.

También se busca proporcionar herramientas de educación ambiental que favorezcan el conocimiento de los valores naturales y culturales del Parque Natural del Estrecho.

A esto se suma el profundizar en los recursos naturales del espacio natural a través de la biodiversidad, el patrimonio geológico y paisajístico, así como el activo cultural, arqueológico y etnográfico que conforma el patrimonio natural y cultural del Parque Natural.

Por último, con las jornadas se informa y asesora a las empresas de los recursos disponibles para mejorar y compatibilizar el desarrollo de la actividad empresarial y la sostenibilidad de los recursos.