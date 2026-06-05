Investigado tras un accidente de tráfico en Albolote (Granada) cuando cuadruplicaba la tasa de alcohol

Investigado tras un accidente de tráfico en Albolote cuando cuadruplicaba la tasa de alcohol - POLICÍA LOCAL DE ALBOLOTE

ALBOLOTE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Un conductor ha sido investigado por la Policía Local de Albolote (Granada) tras sufrir un accidente de tráfico en esta localidad del área metropolitana y al cuadruplicar la tasa de alcohol permitida para circular.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que da cuenta de que el conductor fue investigado por un presunto delito contra la seguridad local.

Los hechos, ocurridos el pasado viernes, tuvieron lugar en el polígono Juncaril, y en el accidente, en el que no hubo heridos ni fue necesario traslado sanitario, se vieron implicados dos vehículos, uno de ellos conducido por el referido conductor, que provocó daños materiales de diversa consideración.

Por su parte, los agentes de la Policía Local le realizaron la prueba de alcoholemia, en la que arrojó una cantidad que cuadruplicaba la permitida, por lo que quedó investigado por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial.

Según señalan desde la Policía Local, un delito como este lleva aparejada pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, la privación de del derecho a conducir de uno a cuatro años.