Investigado un conductor por conducir de forma temeraria en la A-4 en Córdoba, sin carné y darse a la fuga

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CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que fue detenido el pasado 2 de septiembre por conducir de forma temeraria, carecer de permiso de conducción y circular bajo la influencia de sustancias estupefacientes y que se dio a la fuga ante la presencia de los agentes.

Según informa la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron cuando una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de Córdoba, que se encontraba realizando servicio de vigilancia de carreteras, detectó un turismo que circulaba por la autovía A-4 de forma anómala. Al ser requerido para su identificación, el conductor hizo caso omiso a las señales de los agentes y se dio a la fuga.

El conductor del vehículo realizó una maniobra de evasión y circulaba de forma temeraria en un tramo de autovía y otras vías a gran velocidad, produciendo una situación peligrosa, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico, siendo interceptado por los agentes posteriormente.

Una vez identificado el conductor se pudo comprobar que, además de la condución temeraria, carecía de permiso de conducción y se encontraba bajo la influencia de estupefacientes.

Agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba investigan al conductor por la supuesta comisión de los delitos de carecer de permiso de conducción, conducción temeraria, y conducción bajo los efectos de drogas tóxicas.

Los hechos están castigados con penas de prisión, de tres a seis meses en el caso del primer delito; a una pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años por el segundo delito, y a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años en el caso del terecero, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 379.2, 380, y 384 del Código Penal.