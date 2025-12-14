Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria y carecer de permiso de conducción

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Componentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba procedieron el pasado sábado 29 de noviembre, a señalizar un vehículo averiado en la autovía A-4, y cuyo conductor, al parecer, se había ausentado del lugar, quedándose en el lugar una persona que carecía de permiso de conducción, hasta su retirada por una grua de asistencia.

Según ha informado el instituto armado en una nota, en el transcurso del servicio observaron la circulación del mismo vehículo conducido por la persona que habían identificado anteriormente, procediendo a realizar señales de alto. Su conductor desobedeció las órdenes de los agentes y emprendió la huida por la autovía A-4, a gran velocidad y de forma temeraria.

Finalmente, debido a la inadecuada velocidad a la que circulaba, el individuo sufrió una salida de vía en una zona de obras, siendo detenido por la misma patrulla que le había auxiliado y le había dado el alto. Por estos hechos fue investigado por dos delitos contra la seguridad vial: uno de conducción temeraria y otro por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, pudiendo ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, y pena de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.