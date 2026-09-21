Investigado por cultivo y elaboración de drogas en Hinojosa del Duque (Córdoba) con 39 plantas de marihuana

Plantas de marihuana en Hinojosa del Duque. - GUARDIA CIVIL

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, cometido en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque, donde le han intervenido 39 plantas de marihuana en plena fase de producción.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos han tenido lugar el día 22 de agosto, cuando los agentes de Fuente Obejuna, se desplazaron hasta Hinojosa del Duque tras recibir un aviso de un supuesto altercado familiar en un domicilio.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se entrevistaron con el morador de la vivienda, quien manifestó que se encontraba sólo en el domicilio y que no había mantenido ninguna discusión con nadie, invitando a los agentes a acceder al domicilio para comprobarlo, dando para ello su consentimiento expreso y facilitando el acceso al interior de la vivienda.

Durante la permanencia de los agentes en el domicilio, mientras realizaban las comprobaciones oportunas, observaron a través del cerramiento que daba acceso al patio exterior varias plantas que, por sus características, aspecto y el olor que desprendían, pudieran tratarse de marihuana, por lo que preguntaron al morador por su origen, que confirmó que eran plantas de marihuana que cultivaba para propio consumo.

Ante estos hechos, los guardias civiles aprehendieron las plantas localizadas, siendo 39 en total, de entre 60 y cien centímetros de altura, con numerosos cogollos y arrojando un peso total de 2.640 gramos, por lo que procedieron a la investigación de dicha persona por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción. La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tráfico y cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, contribuyendo con estas actuaciones a evitar que este tipo de sustancias lleguen al mercado ilícito y proteger la salud pública.