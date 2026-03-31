Investigado un hombre por el incendio de Los Guájares (Granada), que se habría originado con una quema imprudente

Vista del área afectada por el incendio en el paraje de Alberca Alta en Los Guájares. - PLAN INFOCA

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de la Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha identificado e investigado en la mañana de este martes a un hombre que presuntamente habría realizado una quema imprudente de restos de poda que habrían originado el incendio que afecta desde este pasado domingo por la tarde a una zona del municipio granadino de Los Guájares, y que se encuentra controlado.

Así lo ha dado a conocer en esta jornada el cuerpo armado, que señala que el incendio se declaró sobre las 13,00 horas del pasado domingo 29 de marzo en el paraje Los Cortijuelos, término municipal de Los Guájares, concretamente en Guájar Faragüit (Granada), y "habría sido originado por una imprudencia durante la quema de restos de poda de olivo".

La Benemérita también señala que, según la comunicación aportada por los agentes medioambientales que se encuentran en la zona del incendio, el fuego ha afectado hasta el momento a áreas de pinar, monte bajo y terreno agrícola. A las 13,00 horas de este martes, el incendio se encuentra controlado, sin que haya sido necesario evacuar a personas ni se hayan producido daños personales.

La Guardia Civil recuerda que la quema de residuos vegetales en terrenos forestales o en zonas situadas a menos de 400 metros del monte está sometida a estrictas medidas de seguridad y condicionantes administrativos, con el fin de prevenir incendios forestales.

Entre otras obligaciones, estas quemas no deben realizarse ante la existencia de viento, como ocurría el día y hora que se inició el incendio. Además, deben contar con la correspondiente declaración responsable previa o en su caso autorización, realizarse en el horario autorizado, disponer de medios de extinción y mantenerse bajo vigilancia permanente hasta la completa extinción de las brasas.