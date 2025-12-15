Investigado por matar con una escopeta al perro de los dueños de la finca donde trabajaba en Montoro (Córdob)

Archivo - Agentes del Seprona. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Montoro (Córdoba), dentro del marco de los servicios establecidos para la protección de la naturaleza y el bienestar animal en la provincia, ha investigado a una persona, como presunta autora de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, con las agravantes de uso de arma de fuego y ensañamiento, tras supuestamente matar con una escopeta al perro de los dueños de la finca en la que trabajaba.

Según informa la Benemérita, las investigaciones se iniciaron el pasado 16 de octubre, cuando efectivos del Seprona tuvieron conocimiento de la muerte violenta de un can, de raza mestiza, en una finca ubicada en el término municipal de Montoro. Fruto de las gestiones practicadas y de la colaboración ciudadana, los agentes pudieron saber que la persona que ejercía labores de vigilancia en la finca, tras aprovechar la ausencia de los propietarios, disparó con una escopeta a un perro propiedad de los dueños de la finca, causándole la muerte.

La inspección técnico-ocular realizada por el Seprona en el lugar de los hechos permitió hallar restos biológicos y marcas de arrastre compatibles con el traslado del cuerpo. El cadáver del animal fue localizado en un paraje alejado del cortijo, en avanzado estado de descomposición, presentando lesiones compatibles con munición de perdigones, extremo que ha sido confirmado por el informe veterinario aportado a la causa.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación formal de esta persona y a la puesta a disposición de la autoridad judicial de las diligencias instruidas y las pruebas recabadas.

Cabe destacar que, además de la responsabilidad penal por el delito de maltrato animal (Art. 340 bis del Código Penal), que contempla penas de prisión agravadas por el uso de armas y el ensañamiento, el investigado se enfrenta a expedientes sancionadores administrativos muy graves. El uso de un arma de fuego reglamentada para un fin distinto al autorizado (la caza de especies cinegéticas) y en un contexto delictivo, ha sido puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.